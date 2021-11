De qué se trata Perfil Digital: el nuevo "home banking" para trámites municipales

Desde el Gobierno de Rosario se lanzó oficialmente Perfil Digital, una plataforma para que los ciudadanos puedan hacer sus gestiones municipales de manera más rápida y dinámica. Se trata de una herramienta donde el usuario tendrá cargado todo su historial de trámites y que funcionará a modo de "home banking" para que desde la página pueda gestionar sus turnos, el pago de servicios, entre otras acciones.

Ecos365 se contactó con Germán Giró, secretario de Modernización y Cercanía de Rosario para conocer los detalles de esta iniciativa que se implementó en el portal oficial del municipio: www.rosargio.gob.ar. Según explicó el funcionario, la misma se enmarca dentro del Plan de Digitalización Municipal que tiene como objetivo generar un Estado más eficiente.

"Perfil digital es una cuenta donde las personas van a poder registrarse y encontrar resumidos todos sus datos y documentos que fueron subiendo, todas las gestiones que hicieron y están tramitando. Es a grandes rasgos un lugar donde se integran todos los sistemas e información que el municipio tiene sobre los ciudadanos", señaló el funcionario.

Durante su presentación el pasado 5 de noviembre en el Centro Municipal de Distrito Centro (Av. Wheelwright 1486), el intendente Pablo Javkin, explicó que su puesta en marcha dentro del sitio oficial de la Municipalidad ocurre dentro de un proceso de renovación con el objetivo de mejorar sustancialmente la relación entre el Estado y la ciudadanía.

"Hoy tenemos claramente la necesidad de que los trámites sean simples; que no usen papel; que no le pidan a un ciudadano dos veces lo mismo, y que permitan, sobre todo, que la habilitación de un comercio, el tener un emprendimiento, no implique ir recurrentemente en varias oportunidades con un montón de papeles a un Centro de Distrito", expresó Javkin

¿Cómo funciona?

Según explicó Giró, fueron relevados todos los trámites y servicios que las distintas áreas del municipio tienen en relación a la ciudadanía: "Identificamos unos 400 que pueden ser tan simples como imprimir una boleta de TGI o complejas como habilitar un comercio, solicitar los cambios de denominación de un vehículo o la inscripción a un curso de la Dirección de Empleo".

En palabras del Secretario de Modernización, la plataforma está pensada desde la perspectiva de los ciudadanos. De esta forma, los usuarios tendrán en su perfil un historial con todos las gestiones realizadas y sus datos para poder contar con la información organizada y en un solo lugar.

La idea es que toda interacción nueva se realice de forma virtual a través de la página y luego se continúe cumpliendo con los pasos digitalmente hasta que se llegué a una instancia que deba resolverse de forma presencial, como por ejemplo, el examen de manejo para sacar el carnet de conducir.

El otro principio es que toda la documentación sea online. Cada persona tendrá en su Perfil Digital todos los documentos, avisos, notificaciones, certificados y constancias, registros, permisos y expedientes que se generan de su relación con todos los organismos municipales.

De esta manera, deberá presentar cada documento solo una vez ya que el mismo será válido para las demás gestiones que se realicen a través de la plataforma. Así, el Estado no solicitará información del usuario que ya tiene y desaparecerán solicitudes como “copia de DNI o libre multa”. También se reintegran al perfil los distintos reclamos realizados por la persona.

"Todos los trámites arrancan con el perfil digital aunque vale aclarar que hay diferentes niveles según el requerimiento. Si la persona necesita realizar la habilitación de una industria, además de llenar el formulario, de cargar la documentación, etc, desde el municipio vamos a solicitar que ese perfil tenga una verificación de la identidad, para eso usamos clave de Afip nivel 3 y así con otros", indicó Giró.

En qué estadío se encuentra

El funcionario municipal detalló que de los 400 trámites a ser gestionados, ya fueron cargados 140 que son factibles de ser completados de manera 100% virtual. La idea es ir sumando progresivamente los que faltan "a medida que vamos avanzando sobre las áreas y realizando reingeniería de los procesos".

"El portal está dividido por categorías para poder organizar cada solicitud y que sea más fácil la navegabilidad. También se incorpora toda la parte de datos para que las personas puedan acceder información relevante relacionada con el municipio y estimular así una mayor transparencia", explicó Giró.

Para acceder a un Perfil Digital, el ciudadano debe iniciar sesión en rosario.gob.ar e identificarse mediante un sistema de autenticación por el cual se garantiza la validez de toda la información.