Diez consejos para mejorar el funcionamiento de tu celular

Muchas veces los teléfonos celulares comienzan a tener problemas de funcionamiento y es necesario realizar algunas de estas recomendaciones para mejorar el uso. También prolongar la vida útil de los dispositivos que, están diseñados para perdurar cada vez más en el tiempo:

Desinstala, deshabilita o fuerza el cierre de las aplicaciones

Los distintos fabricantes de móviles añaden de manera predeterminada aplicaciones que no es posible desinstalar.

Además, a medida que vas usando tu dispositivo, vas acumulando apps que dejas de utilizar.

Para limpiar tu Android y permitir que funcione más rápido, es recomendable que desinstales las aplicaciones que no uses y que deshabilites las que no sea posible desinstalar.

Para hacer esto, entra en Ajustes > Aplicaciones > Todas las aplicaciones y revisa detenidamente las apps que hay en tu móvil.

Algunas de ellas no las podrás desinstalar pero sí inhabilitar o forzar su cierre.

Desactiva las actualizaciones automáticas y en segundo plano

Otro truco que dejará tu móvil Android como nuevo consiste en desactivar las actualizaciones automáticas y en segundo plano para que seas tú quien controle manualmente el momento en el que se instalan las actualizaciones de las aplicaciones que utilizas.

Para ello, abre Google Play, haz clic en la tecla de menú y selecciona la opción Ajustes. Después, pulsa en Actualizar aplicaciones automáticamente y marca la casilla No actualizar aplicaciones automáticamente.

Luego, accede a Ajustes > Aplicaciones > En ejecución para echar un vistazo a las apps que están funcionando en segundo plano. Si encuentras activa alguna aplicación que utilizas ocasionalmente, puedes detenerla haciendo clic sobre ella y pulsando en el botón Detener.

Borra la memoria caché de las aplicaciones

Otro truco para dejar tu móvil Android como nuevo consiste en eliminar la memoria caché de las aplicaciones.

En muchas ocasiones está ocupada por apps que no utilizamos y se reduce la velocidad de funcionamiento del dispositivo.

Para borrarla, entra en Ajustes > Almacenamiento, toca la opción Datos en caché y haz clic en Aceptar en el mensaje emergente.

Reinicia el móvil

Estamos acostumbrados a tener el smartphone encendido las 24 horas y nos olvidamos de que viene bien desconectarlo y volver a arrancarlo.

Gracias a esto, los procesos se actualizan y mejora el rendimiento del terminal, por lo que si te has dado cuenta de que el dispositivo funciona más lento, en ocasiones el problema se solucionará simplemente con reiniciarlo.

Reduce las notificaciones

Para optimizar tu móvil Android, otro truco que puedes aplicar es la reducción de las notificaciones de las aplicaciones que utilizas con menos frecuencia, lo que te ayudará a acelerar su funcionamiento.

Para ello, navega por el menú Ajustes > Notificaciones > Gestionar notificaciones.

Aquí puedes revisar las apps una por una y desactivar las que no te interesen, así como administrar los sonidos, vibraciones y luces de notificación.

Desactivar las notificaciones de Google Maps resulta especialmente importante, ya que se trata de una de las aplicaciones que más recursos consume en segundo plano.

Resetea el móvil

Si después de seguir todos estos trucos para mejorar el rendimiento de tu móvil Android no consigues que vuelva a funcionar como nuevo, otra alternativa que tienes a tu alcance es la de resetear el dispositivo para empezar desde cero.

Antes de llevar a cabo esta tarea, en primer lugar haz una copia de seguridad desde Ajustes > Copias de seguridad (backups y reseteo) y luego activa la opción de realizar copias de seguridad en Google Drive.

Una vez que el backup se haya guardado en tu cuenta de Google Drive, selecciona la opciónRestablecer los datos de fábrica y espera hasta que se complete el proceso. Después podrás recuperar todas tus aplicaciones, configuraciones y archivos mediante la copia de seguridad.

Baja o desactiva las animaciones y transiciones

Las animaciones, transiciones y efectos del sistema operativo pueden ralentizar el funcionamiento e impedir que el móvil funcione con la máxima fluidez. Para evitarlo, tienes la posibilidad de bajarlas o desactivarlas por completo desde los ajustes, pero antes es necesario que actives las opciones de desarrollo.

Para ello, dirígete a Ajustes y busca la opciónAcerca del teléfono o Información del teléfono. Después, toca siete veces sobre el Número de compilación.

Una vez hecho esto, en el apartado Ajustes encontrarás un apartado adicional llamado Opciones de desarrollo. Busca aquí las opciones Escala de animación ventana, Escala de transición-animación y Escala de duración del animador. Por defecto están en 1x, pero puedes bajarlas a 0,5x o desactivarlas por completo para que el funcionamiento sea más rápido.

Elige un fondo de pantalla oscuro y estático

Los fondos de pantalla con animaciones o colores claros consumen los recursos y la batería de tu móvil. Para evitarlo, lo mejor es que elijas un fondo oscuro y estático. Puedes cambiarlo desde el menú Ajustes > Pantalla.

Además, para ahorrar batería en tu Android es recomendable que ajustes el brillo de la pantalla al mínimo necesario.

También puedes activar el Modo lectura para reducir el brillo del fondo de pantalla en aquellas apps que solo uses para leer. Para ello, haz clic en la opciónModo lectura del apartado Pantalla y selecciona las aplicaciones en las que quieres aplicarlo.

Limpia los archivos basura

A medida que vas usando tu smartphone, se van acumulando archivos basura que ralentizan el funcionamiento del sistema operativo.

Si tu móvil Android funciona lento y te gustaría acelerar su rendimiento, tienes la posibilidad de utilizar aplicaciones que te ayudan a hacer una limpieza de una manera sencilla y en pocos minutos.

Una de ellas es Power Clean, una herramienta con la que puedes borrar la basura acumulada y optimizar tu terminal.

Tras instalarla, haz clic en la opción Limpiar spam para deshacerte de todos los archivos innecesarios, luego pulsa en Optimizar memoria para que la app libere espacio y, si lo deseas, utiliza también la función para ahorrar batería.

Además, también pone a tu disposición funciones avanzadas para limpiar notificaciones, llevar a cabo un análisis de red, optimizar el juego o enfriar la CPU.

Elimina fotos, vídeos y archivos

Con el paso del tiempo acumulamos infinidad de fotos, vídeos y archivos en el móvil. No es necesario que guardes todos estos contenidos en tu smartphone: tienes la posibilidad de subirlos a algún servicio de almacenamiento en la nube, como Dropbox o Google Drive, así como pasarlos al ordenador para guardarlos en el disco duro o en memorias externas.

Una vez que hayas hecho la copia de tus contenidos, bórralos del terminal para que dejen de ocupar espacio.