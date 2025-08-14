EEUU da más subsidios a sus productores de soja y Argentina tiembla: los motivos

El gobierno de Javier Milei podría recibir un duro golpe durante los próximos años en términos de ingreso de dólares. Lo más llamativo es que sería propiciado por su principal aliado, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

El mandatario norteamericano comenzó a aumentar los subsidios a los productores de soja para abastecer la demanda interna de aceite, uno de los destinos de la molienda argentina. Además, la administración de Trump tiene planes de exportar harina de soja a Asia, el principal mercado para la oleaginosa local.

No se trata de un dato menor. Argentina es el máximo exportador de harina de soja a nivel mundial, con 27,7 millones toneladas despachadas. El año pasado, el complejo oleaginoso exportó harina y pellets por u$s2.562 millones, el 14,2% de las exportaciones totales del país.

El aumento de la producción de biocombustible

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) propuso en junio elevar el corte de biocombustibles que se mezclan con los tradicionales durante los próximos dos años, lo que impulsaría la demanda de aceite de soja.

En este sentido, planteó estimular la producción local de soja para abastecer esa demanda. Lo haría a través de la reducción en un 50% de los beneficios que reciben los productores que importen esas materias primas, conocidos como RIN, siglas en inglés de Número de Identificación Renovable.

La decisión prendió las alarmas en el agro argentino. En 2024, Argentina abasteció el 50% del mercado estadounidense de aceite de soja sostenible, con un volumen de 110.000 toneladas métricas y un comercio de u$s107 millones.

En un documento firmado, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) pidieron a la EPA que reconsiderara su postura. "Esta disposición no se basa en el desempeño ambiental y, en cambio, crea una barrera no arancelaria que perturba la competencia leal y contraviene las disciplinas comerciales de la OMC", argumentaron.

Y agregaron: "Instamos a la EPA a revisar sus criterios para garantizar que el valor RIN del 100% se otorgue exclusivamente a las materias primas y los biocombustibles finales que cumplan con los estrictos estándares de sostenibilidad y trazabilidad de la EPA, independientemente de su origen nacional. Este enfoque garantiza un sistema basado en el mérito, evita prácticas discriminatorias y apoya objetivos ambientales genuinos".