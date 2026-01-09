El Banco Central confirmó que Argentina canceló el swaps de monedas con EEUU

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre del año con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025.

Según precisó la autoridad monetaria, las operaciones se realizaron bajo los términos establecidos en el acuerdo bilateral firmado entre ambas partes, que contemplaba la posibilidad de ejecutar swaps de monedas con el objetivo de fortalecer la estabilidad cambiaria y mejorar las condiciones de liquidez internacional.

El esquema acordado en octubre estableció los lineamientos técnicos y financieros para la ejecución de operaciones bilaterales de intercambio de monedas, un instrumento utilizado habitualmente por bancos centrales para reforzar reservas, reducir tensiones en el mercado cambiario y brindar previsibilidad financiera en contextos de volatilidad.

La cancelación de las operaciones implica que el BCRA dio por cumplidas las transacciones efectuadas durante el último trimestre de 2025, sin que el organismo brindara mayores precisiones sobre el impacto neto en las reservas internacionales ni sobre eventuales nuevas operaciones futuras bajo el mismo acuerdo.

Desde el Banco Central señalaron oportunamente que el acuerdo de estabilización cambiaria tenía como finalidad principal fortalecer el funcionamiento del mercado de cambios y contribuir a la estabilidad macroeconómica, en un contexto de reordenamiento del esquema monetario y financiero.