El Gobierno analiza suspender la ley de Alquileres: qué hablaron Alberto y Massa

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunieron en Casa Rosada este lunes al mediodía y el almuerzo duró dos horas. Entre los temas que trataron, se conoció que el Gobierno intimará a empresas que no liquidaron u$s 4.000 millones y analiza suspender la ley de Alquileres.

Economía asegura haber detectado unos u$s 4.000 millones de 209 empresas que no liquidaron exportaciones. Entre ellas, importantes empresas del agro. Si no liquidan en 30 días, podrían suspenderles sus CUIT y el acceso al mercado único de cambios. La norma se dispondría por medio de un DNU, según acordaron Fernández y Massa.

Además, ambos hablaron de otra suspensión que también llegaría por decreto de necesidad y urgencia y, de darse, tendrá un fuerte impacto en la población: la derogación de la muy polémica ley de Alquileres. Sobre este punto, según publicó Infobae, aún no trascendieron mayores detalles pero se buscaría darle un punto final a una norma que perjudicó tanto a inquilinos como a locatarios y cuyos cambios se discuten en el Congreso hace varios meses.

En su vigencia, la oferta de alquileres cayó a niveles históricos, con aumentos récord de más de 110 por ciento.