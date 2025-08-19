El mercado bursátil reacciona tras los gestos diplomáticos entre EEUU, Rusia y Ucrania

Las principales bolsas europeas operaban en alza este martes, en una jornada en la que los inversores siguen con atención los gestos diplomáticos entre EEUU, Ucrania y Rusia, y a la espera de definiciones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El índice paneuropeo STOXX 600 sube un 0,5%, con la mayoría de los mercados emergentes en verde. Las acciones de defensa retroceden hasta un 3,2% por las crecientes expectativas de una cumbre entre Volodímir Zelenski y Vladimir Putin en las próximas semanas, con mediación del presidente estadounidense Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz.

En paralelo, la atención de Wall Street se concentra en el simposio de Jackson Hole, donde Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, podría dar pistas sobre el rumbo de las tasas de interés. El mercado descuenta con una probabilidad del 83% que la Fed recorte en 25 puntos básicos en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.