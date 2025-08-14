El mercado da señales y los inversores toman nota: ¿qué estrategias financieras adoptan?

El mercado está signado por la suba de tasas, la volatilidad cambiaria y la cuenta regresiva hacia la licitación. Por eso, el semáforo de inversiones arroja qué bonos tienen luz verde y cuáles están en rojo. Cabe señalar que en las últimas semanas, la suba de tasas en las LECAPs y BONCAPs se convirtió en el dato más relevante de la renta fija en pesos.

En color verde se ubican las LECAPs cortas de hasta 2 meses (S19G5, S12S5 y S30S5), los bonos CER del tramo medio como el TZXO6 con rendimiento de inflación más 16% y los soberanos GD30 y AL30 en un escenario electoral favorable al oficialismo. A su vez, los bonos duales (TTM26 y TTJ26), que pagan el máximo entra tasa fija y TAMAR, ganan atractivo.

En el amarillo aparecen las apuestas tácticas como el T30J6 a tasa fija larga (vencimiento en junio de 2026), los GD46 y los dólar linked más cortos. Son opciones con potencial de ganancia, pero que dependen de una combinación de estabilidad política y condiciones de mercado favorables. En esta línea, el BPO28 aparece como una apuesta medianamente atractiva al rendir cerca de un 11%, pero que pierde atractivo por su mayor duration frente a los mencionados AL30 y GD30.

En el rojo figuran los soberanos largos e ilíquidos en dólares con TIR superiores al 11,5% (AL41), BPY26 (3,3% TIR) y cualquier instrumento expuesto a un cambio brusco en el contexto local o internacional como lo son los bonos largos tasa fija S29Y6 o el T15E7.