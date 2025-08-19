El nuevo esquema monetario plantea desafíos y riesgos: ¿qué puede ocurrir?

En los últimos días, el Gobierno nacional ajustó su política monetaria con el objetivo de mitigar la presión sobre el tipo de cambio y frenar el traslado al alza de los precios, mediante una combinación de instrumentos de esterilización. Una reciente operación de deuda retiró del mercado aproximadamente $5,8 billones que habían quedado fuera de licitaciones anteriores, evitando así que esos pesos fluyan hacia la compra de dólares o generen recalentamiento inflacionario.

Cabe recordar que ayer hubo una licitación de urgencia para que "ningún peso vaya a la calle", como reza el slogan oficial, y el Gobierno captó $3,8 billones

Simultáneamente, se incrementaron los encajes bancarios para reducir la capacidad de intermediación financiera, lo que contribuye a una contracción de la base monetaria en circulación. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que estas medidas no están planteadas como una acción contra el sistema bancario sino como parte de un “esquema simple, transparente y basado en reglas” para controlar los excedentes de pesos.

Estas acciones se enmarcan en una política de tasas de interés reales elevadas, que busca desalentar la dolarización de portafolios y estabilizar las expectativas cambiarias. Este enfoque ha tenido impacto limitado hasta el momento, sin grandes cambios sostenidos en el mercado cambiario. Por su parte, el mercado sigue atento a las tensiones propias del año electoral, con alta volatilidad del dólar y presión sobre las tasas: las cauciones y plazos fijos se mueven entre 46 % y 48 % anual.

Por otro lado, el plan monetario se complementa con intervenciones cambiarias y el manejo proactivo de la deuda pública. El Gobierno logró renovar el swap de divisas con China por USD 5.000 millones, ampliando el respaldo internacional del Banco Central Reuters. A su vez, se obtuvo un nuevo desembolso del FMI por USD 2.000 millones tras superar la primera revisión del programa.

Datos clave

* Operación de deuda por $5,8 billones para retirar pesos excedentes.

* Encajes elevados y política monetaria “rules-based” según Caputo.

* Tasas en cauciones y plazos fijos rondan 46–48 % anual.

* Swap de monedas con China por USD 5.000 millones.

* FMI aprobó liberación de USD 2.000 millones más tras la revisión del acuerdo.

Riesgos y desafíos

* Recesión económica por restricción de liquidez: Tasas elevadas y contracción monetaria pueden frenar la actividad económica y el ingreso de las familias, agravando el escenario social.

* Efectividad limitada en el mercado cambiario: Aunque se busca frenar el dólar, los movimientos recientes muestran poca estabilidad, y la presión política en año electoral añade incertidumbre.

* Dependencia de instrumentos de deuda e inestabilidad financiera: La necesidad de reciclar constantemente deuda y mantener elevados encajes puede erosionar la confianza, especialmente si las renovaciones fallan o se alargan los plazos