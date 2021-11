El puerto de Rosario no tuvo en los últimos 25 años el desarrollo que se esperaba

“El puerto de Rosario no tuvo en estos 25 años la evolución y el desarrollo que se esperaba". Así lo dijo Pablo Arecco, ejecutivo de Port Consultants Rotterdam, la consultora internacional que, contratada por el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), está elaborando el Plan Estratégico 2050 para el complejo portuario regional.

Junto con Pedja Zivojnovic, socio de la empresa de los Países Bajos, Arecco hizo este mediodía un alto en las reuniones que –organizadas por el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enparo) mantienen desde el martes con empresarios, funcionarios, operadores y técnicos para comentarle a la prensa la hoja de ruta del plan estratégico que diseñarán y al mismo tiempo dialogar sobre la marcha del sector.

No es una práctica usual la planificación a mediano largo y plazo en Argentina; y por eso es muy importante lo que está haciendo ahora el Enapro”, señala Arecco. “Y es que el desarrollo portuario no se logra en 4 o 5 años sino que requiere una planificación a 20/30 años porque estamos hablando de infraestructuras millonarias”, agrega.

La consultora, que opera desde 2008 y que diseño el plan para el puerto de Rotterdam, tiene experiencia en Argentina ya que elaboró el plan estratégico para el puerto de Bahía Blanca. Y haciendo referencia a la experiencia en territorio bonaerense, Zivojnovic sostuvo que “lograr consensos amplios sobre el futuro del puerto es una fortaleza para que el plan no tenga destino de cajón sino que inspire políticas públicas”. Y es por eso que la ronda que iniciaron esta semana, que incluye una encuesta de contextualización, no incluye sólo a gente del ámbito portuario sino que busca también relevar opiniones de referentes de la ciudad.

En líneas generales, Port Consultants Rotterdam dividió el trabajo en tres fases: definir la situación actual, proyectar los objetivos y definir los métodos para alcanzarlos.

“Ahora estamos en el inicio, viendo la situación actual. Y para eso estamos reuniéndonos con más de 70 actores, entre operadores, prestadores de servicios, empresas, académicos, autoridades locales, provinciales y nacionales”, resalta Arecco. En total, son 10 profesionales que están encarando el primer tramo de encuestas, charlas y recorridas. Y según el cronograma previsto esta previsto la primera tanda de análisis hasta junio, cuando iniciarán workshops hasta agosto en la que definirán los lineamientos del plan estratégico, que tendrá una primera versión en agosto y tendrá un texto definitivo para septiembre del año que viene.

Con esas proyecciones en la mano, el Enapro saldrá a negociar con los concesionarios –Terminal Puerto Rosario y Servicios Portuarios- obras de infraestructura. “En el mundo el modelo de gestión de la inversión en infraestructura de los puertos públicos es extender plazos de concesión a cambio de obras de infraestructura. Pero en ese contexto, hay un amplio abanico de fórmulas. Ya que en definitiva se trata de dividir riesgos”, resalta Arecco.

Y en ese sentido, Zivojnovic señaló que “el nivel de inversión necesaria de cada puerto debe ser analizado de manera particular, en función de cada situación, del plan de negocios que se proyecte, del tipo de carga que se quiera operar, ver la evolución del mercado que se pretende abordar y hasta las proyecciones económicas del país, y por eso lo importante es tener una ajustada proyección para evitar inversiones innecesarias quiten eficiencia a la operatoria”, agregó el especialista de los Países Bajos.

Si bien los consultores buscaron ser muy cautos en sus declaraciones sobre cómo encontraron el puerto, al ser todos ejecutivos vinculados al negocio no dejaron de aportar su visión sobre el estado de situación del complejo logístico local.

“El puerto de Rosario no tuvo en estos 25 años la evolución y el desarrollo que se esperaba", dijo Arecco. Y comentó sobre los terrenos para futuras expansiones (al sur) que no se ocuparon y hasta los predios que se dejaron intrusar ilegalmente durante gestiones anteriores del Enapro. No obstante, también puso en la balanza que se logró activar una terminal de contenedores que estuvo desactivada décadas.

Es más, no desvinculó el estancamiento del puerto local –en lo referente con cargas generales y contenedores- de lo ocurrido a nivel nacional. “Desde el 2010, Argentina mueve 1.8/1.9 M de teus al año, mientras que países como Uruguay y Chile tuvieron crecimientos excepcionales en los últimos 20 años. Con menos población, Chile mueve 4.5 millones de teus al año y Uruguay paso de 80.000 mil a 1M de teus en un 20 años”, contabilizó Arecco en su charla con periodistas.

Distinta es, claro está, la situación portuaria del complejo oleaginoso, como los propios consultores resaltaron destacando el desarrollo del área portuaria del gran Rosario. En esa línea, el titular del Enapro, Guillermo Miguel, sostuvo que Servicios Portuarios logró en el último trimestre un récord de embarques de 1 M de toneladas de trigo y sorgo, cuando sumados los anteriores tres trimestres había logrado 2M de toneladas. “El crecimiento de la terminales VI y VII es muy importante para el complejo”, resaltó el funcionario.

Finalmente, Zivojnovic llamó a analizar el futuro desarrollo del puerto con el desarrollo de la infraestructura logística del país y por eso pidió a la comunidad no desatenderse del futuro de la hidrovía. “Es importante que se hagan bien las cosas, como se hicieron en los 90 con la licitación del sistema troncal de navegación, que le permitió al país dar un gran salto logístico para el desarrollo de la economías regionales”, resaltó el especialista, quien consideró imprescindible fuertes inversiones que mejoren la vía troncal de navegación. A su lado Arecco recordó que “el dragado a 34 pies permitió que barcos Panamax naveguen hasta 800 kilómetros río arriba, algo que no ocurre ni en el Mississippi, en busca de la carga con toda la mejora en la competitividad que eso generó para el desarrollo agroindustrial”.