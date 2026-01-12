El "riesgo argentino" seduce y los inversores comienzan a ver nuevas oportunidades

El reciente pago por parte del Gobierno argentino de más de US$ 4.200 millones en capital e intereses de deuda en dólares generó un giro en la postura de los inversores, que reinvirtieron parte de esos fondos en bonos y otros instrumentos financieros locales. Esta dinámica estaría impulsando una mejora del apetito por el riesgo argentino y abriendo oportunidades de inversión.

¿Qué impulsó este nuevo clima inversor?

Tras el pago de los títulos en moneda extranjera, los mercados locales observaron un flujo de reinversión en bonos soberanos en dólares, sobre todo en títulos de mayor duración. Esto se traduce en mayor demanda y suba de precios en el segmento de renta fija, y en expectativas de que el riesgo país pueda continuar descendiendo desde niveles actuales.

Analistas señalan que el entorno más “calmo y ordenado” del mercado —tras varios períodos de presión cambiaria y volatilidad— favoreció que los inversores mantuvieran sus posiciones o incluso las aumentaran. Esa predisposición a reinvertir se reflejó no solo en soberanos sino también en otros segmentos como bonos corporativos, ampliando el abanico de instrumentos.

¿Qué recomiendan los expertos?

Los asesores financieros consultados destacan diversas alternativas según perfil de riesgo:

* Perfiles conservadores: optan por bonos soberanos de corto plazo o de menor volatilidad.

* Perfiles intermedios y arriesgados: prefieren bonos de tramo medio o largo de la curva, con potencial de apreciación ante caídas del riesgo país.

* Diversificación: algunos inversores están explorando acciones y CEDEARs de sectores específicos como infraestructura energética.

En este contexto, el apetito por activos argentinos sigue condicionado por el marco macroeconómico, expectativas de política económica y dinámicas globales de riesgo, aunque la reinversión reciente muestra una mejora en la predisposición de los mercados.