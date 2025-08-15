En medio de la incertidumbre, el Gobierno busca poner paños fríos: definiciones económicas

El ministro de Economía Luis Caputo habló en medio de la fuerte volatilidad de la tasas de interés en los últimos días, donde se ubica en la zona del 50%.

"La tasa es endógena y estamos en una situación donde, por cuestiones preelectorales, lo que seguro no vamos a hacer es que vaya algún peso al mercado", analizó el funcionario en el programa Las tres anclas del canal de streaming oficialista Carajo.

Caputo explicó que la política monetaria apunta a que la demanda de dinero coincida con la cantidad de pesos, y que solo se convalidará un incremento si responde a "buenas razones", como un aumento del crédito. "Cuando no tenemos certeza de por qué sube la demanda, no lo vamos a convalidar, porque cuidamos la inflación", aclaró.

El ministro ratificó entonces que el Gobierno no inyectará pesos en el actual contexto, ni siquiera para comprar dólares, ya que podría expandir la liquidez en momentos de ruido electoral. "Es una situación coyuntural, es hasta las elecciones", detalló.

"En una situación en la que hay ruido electoral manifiesto que puede ocasionar una caída en la demanda de dinero, como sucedió en julio, lo último que vamos a hacer que vayan pesos al mercado. Eso no va a pasar", insistió.

Esquema cambiario y baja del dólar

El jefe de Hacienda también se refirió al movimiento del dólar oficial y volvió a defender el actual esquema cambiario: "En el esquema nuestro el dólar flota, puede subir o bajar. Esta fue una prueba más. Ya había pasado en enero y julio de 2024, en marzo de este año. Y volvió a pasar ahora".

Puntualizó que en julio la divisa aumentó 13,6% y que, al restarle la tasa en pesos -alrededor del 5%-, el alza en términos financieros "fue aproximadamente de menos de 100 pesos".

"En los primeros días de agosto, ya cayó 85 pesos en términos nominales y si le agregamos la tasa son otros 40. Ya cayó más de todo lo que subió en julio", subrayó.

Riesgo país alto

Por otra parte, Caputo atribuyó vinculó el riesgo país alto al clima prelectoral y aseguró que eso también afectó al mercado de bonos en pesos.

"El mercado pricea un riesgo político, una incertidumbre política del fantasma de que vuelva el mal y el caos, y para el mercado eso es importante", afirmó.

Alertó que la percepción de inestabilidad política también se refleja en otros indicadores, como los bonos en dólares y en la deuda externa. Para el ministro, el escenario electoral genera dudas sobre las expectativas del mercado.