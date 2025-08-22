Escenario con altas tasas y volatilidad: ¿cómo protegerse financieramente?

El escenario macroeconómico genera incertidumbre e interrogantes, teniendo en cuenta que las tasas de plazos fijos en pesos a 30 días están muy elevadas: oscilan entre el 38 % y 55 % TNA, dependiendo del banco.

Economistas estiman que estos rendimientos superan ampliamente la inflación proyectada para 2025, que rondaría entre 20 % y 25 % anual. En el mercado mayorista y de cauciones bursátiles, las tasas son más volátiles, fluctuando entre un 2 % y un 120 % anual.

Ante esto, el gobierno ha implementado medidas de contracción monetaria: elevó los encajes bancarios hasta el 50 % y forzó a los bancos a invertir en letras del Tesoro, con tasas que llegan hasta el 69 % anual

Plazos fijos en pesos

* Ofrecen rentabilidad real positiva, superando la inflación.

* Son fáciles de contratar vía home banking, sin costos adicionales LA NACIONAmbito+1.

* Ideal si priorizas estabilidad, aunque con menor liquidez y riesgos cambiarios.

Instrumentos en bolsa con mayor liquidez

* Lecaps (letras ajustadas por tasa Badlar) permiten venta rápida en el mercado secundario, con rendimientos similares o superiores a los plazos fijos y mayor flexibilidad Ambito.

* Los bonos duales (que ajustan por inflación o tipo de cambio) también ofrecen cobertura efectiva, recomendable para perfiles más agresivos Ambito.

Renta fija en dólares

Según PPI (Portfolio Personal Inversiones), una cartera conservadora idealmente incluye:

* 50 % en bonos corporativos en dólares

* 30 % en bonos provinciales en dólares

* 15 % en bonos soberanos en dólares

* 5 % en bonos en pesos

Renta variable local

En escenarios más agresivos, PPI sugiere una combinación con acciones y CEDEARs locales y del exterior.

Grupo IEB propone:

* 35 % en Oil & Gas (YPF, Pampa Energía, Transportadora del Sur...)

* 35 % en bancos (Macro, Galicia, BBVA, etc.)

Resto en materiales, real estate y regulados

CEDEARs

Permiten invertir en acciones extranjeras desde la Bolsa argentina, en dólares, ayudando a cubrir pérdida de valor del peso y diversificar.

Estrategias adicionales de protección

* Diversificar la cartera entre instrumentos líquidos, duales y en dólares.

* Utilizar órdenes stop loss, futuros o ETF inversos en mercados volátiles Cinco Días.

* Considerar aportes periódicos (DCA) para mitigar fluctuaciones