Exportación monitoreada en forma remota: el plan para reducir costos y agilizar operaciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a través de la Dirección General de Aduanas, puso en marcha la Exportación Monitoreada en forma remota. La medida alcanza a las operaciones realizadas bajo el Régimen de Cargas de Exportación en Planta (EXPL) y tiene como objetivo reducir costos logísticos y tiempos de trámite para los exportadores de todo el país.

La medida fue anunciada por el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo y el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo en un acto en la Casa de Gobierno. Del encuentro también participaron el titular de la Aduana, Andrés Velis, el ministro del Interior, Lisandro Catalán y el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne.

“Esta medida es parte del proceso de modernización, simplificación y mejora de la competitividad que estamos llevando a cabo desde el Gobierno nacional. Como siempre, hemos trabajado en conjunto con la provincia de Mendoza, que desde el momento en que les pedimos iniciar esta prueba piloto en la provincia se han puesto a disposición desde el primer momento”, señaló Pazo.

La implementación de la Exportación Monitoreada será progresiva, con pruebas piloto en 12 plantas de 6 provincias: Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Misiones y Chubut.

A partir de ahora, los exportadores habilitados bajo el régimen de exportación en planta podrán utilizar un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para realizar el monitoreo remoto de las cargas, reemplazando la presencia física del servicio aduanero.

La Aduana definirá las pautas de control, admisión, mantenimiento y cronograma de la medida, que estarán disponibles en el micrositio “Exportación Monitoreada” de ARCA.

Para acceder al sistema, los exportadores deberán estar inscritos en el Régimen de Exportación en Planta, deberá tener una antigüedad mayor a DOS (2) años como Importador/Exportador registrado en este Organismo y cumplir con las condiciones técnicas y funcionales exigidas para el sistema de CCTV.

Se trata de una medida de vital importancia, cuyo objetivo es tender a una política económica que incentive la producción y comercialización de productos, en especial cuando los mismos se encuentran destinados a su exportación, y optimizar los recursos de control mediante el uso de tecnologías de monitoreo.

De esta manera, ARCA continúa alineada con las prácticas internacionales en materia de facilitación del comercio y control aduanero, impulsando una gestión aduanera más ágil y colaborativa.