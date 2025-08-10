Fusiones financieras, petróleo verde y mercado caliente: la Argentina que se juega todo en el segundo semestre

El pulso económico argentino volvió a latir fuerte esta semana, con operaciones corporativas de alto impacto, inversiones millonarias, tensiones comerciales y un mercado financiero que alterna euforia y cautela. Como anticipó la última entrega de la columna El Color del Dinero, la tendencia a la concentración y consolidación se acelera en múltiples cadenas: menos actores, menos intermediarios y una competencia feroz que obliga a redefinir estrategias.

En el mundo financiero, el proceso de fusiones y adquisiciones suma nuevos capítulos. Se concretó la venta de una financiera local a un jugador en plena expansión, y el interés por integraciones entre Alycs, bancos y fintech no da tregua. En el sector se habló de esto en una reunión que tuvo lugar en Rosario esta semana, de la que participaron varios de los principales jugadores. Allí se habló de este y otros temas. Seguramente habrá más novedades en breve.

Un fenómeno que se replica en otros sectores, como la metalurgia: pymes especializadas crecen gracias a la apuesta de largo plazo, mientras al menos una decena de firmas regionales buscan comprador para evitar el cierre o al menos que se hagan cargo del negocio. Otras evalúan reconvertirse en franquicias o proveedoras de servicios, resignando la producción propia. Dentro de la industria blanca de electrodomésticos es uno de los más afectados. Todos coinciden en que el problema del empleo tenderá a crecer en los próximos.

Por eso, por ejemplo, en el supermercadismo, la ofensiva por la fidelización llevó en las últimas semanas a que CEOs y máximos ejecutivos de grandes proveedoras viajen a Rosario para escuchar de primera mano a los dueños de cadenas locales. Hasta el año pasado no querían venir ni los gerentes por el tema de la seguridad en la ciudad. Eso quedó en el pasado.

“La macro la conocemos todos; la micro, casi nadie la mide en serio, y muchos economistas no quieren arriesgarse a decir nada a que el Presidente les responda por redes”, confesó el CEO de una alimenticia en un off con Ecos365 que, como otros ejecutivos porteños, quieren conocer de primera mano que pasa en la región. Con menos capas gerenciales entre la cúpula y la fuerza de ventas, la preocupación por el segundo semestre crece: tasas más altas, consumo planchado y mayor presión competitiva.

En ese contexto, el interés por Carrefour encendió alertas: la cadena francesa, que viene perdiendo market share en la región, podría pasar a manos de un fondo ligado a Tienda Inglesa de Uruguay. Esto sumaría presión a un mercado golpeado, donde Coto prepara un plan de renovación de sucursales también en la zona, y La Gallega mantiene firme su expansión y actualización de locales.

A la par, industriales y supermercadistas advierten que el contrabando, especialmente en textiles, calzado y alimentos, nutre el comercio informal de las ferias barriales, compitiendo con sus locales. El reclamo llegó a la Municipalidad de Rosario y al gobierno provincial, pidiendo más controles. Saben del momento delicado, pero apuntan -como siempre- a que una cosa es vender productos de elaboración propia para vivir y otra es redes alimentadas por el delito.

La agenda industrial también volvió a plantear la necesidad de que se acelere la implementación de los peritos oficiales en juicios laborales para reducir los coistos de ART. Una baja de 2,4 puntos porcentuales del costo de la ART implicaría un ahorro equivalente al último acuerdo salarial de la UOM, lo que para muchas fábricas significaría oxígeno financiero, ejemplificó un industrial, sobre el impacto que está teniendo en las cuentas de las empresas. No sólo le apuntan a los distintos niveles de gobierno si no también a la conducción de la Corte Suprema en la provincia para que baje línea al fuero laboral.

El calendario empresario suma una cita clave: el Santa Fe Business Forum 2025, del 1° al 5 de septiembre en Rosario, que reunirá a más de 1.000 empresas provinciales con compradores e inversores de 40 países, rondas de negocios y recorridos por polos productivos. Y se abrió la posibilidad de anotarse para participar.

En el sector energético, YPF volvió a ser protagonista. El viernes aprobó, junto con Essential Energy y el empresario Federico Pucciarello —ex rugbier y referente del sector de biocombustibles— la creación de Santa Fe Bio, que producirá Combustible de Aviación Sostenible (SAF) y aceite vegetal hidrotratado (HVO) en la refinería de San Lorenzo, bajo el régimen de incentivos RIGI y en dos etapas de desarrollo. Dos días antes, YPF había acordado la compra por USD 500 millones de la participación de Total Austral en los bloques “La Escalonada” y “Rincón La Ceniza” de Vaca Muerta, con concesiones hasta 2051.

En transporte, avanzan las gestiones privadas para la privatización del Ferrocarril Belgrano. En la Bolsa de Comercio de Rosario, un grupo de exportadores de granos —entre ellos Aceitera General Deheza, Cargill, Viterra y Cofco— presentó propuestas para hacerse cargo de la operación, buscando mejorar la logística y reducir costos de flete en plena competencia global. Como dijo uno de ellos, sin la posibilidad expandir el Belgrano no sólo los granos sino hacia la minería la región pierde competitividad.

En el crédito prendario, la compañía rosarina Prendo se convirtió en la primera compañía del país en colocación de préstamos para vehículos usados, según datos de Siomaa, con más del 17% de los créditos.

En los mercados financieros, la semana estuvo marcada por una tensa calma: el dólar oficial se mantuvo estable, los paralelos con leves movimientos y las acciones y bonos con vaivenes moderados tras las últimas tensiones políticas. El Gobierno evalúa un plan para rollear deuda más allá de 2029, buscando aliviar el perfil de vencimientos, mientras grandes corporaciones, en reportes a la SEC en EE.UU., destacaron el crecimiento de Argentina pero advirtieron sobre la fragilidad del peso.

En el agro, fue una }buena semana para los precios en pesos de la soja, que cerró en $390.000 por tonelada, impulsando el ánimo exportador. A nivel internacional, la Argentina y Estados Unidos fijaron una ronda de negociaciones en Washington para avanzar en un acuerdo de aranceles, mientras el Gobierno eliminó retenciones a exportaciones de productos mineros para incentivar inversiones.

En este mosaico, la macro y la micro se entrelazan: fusiones financieras, inversiones energéticas, disputas en el supermercadismo, presión del contrabando, ajustes laborales, privatizaciones estratégicas, crédito prendario récord, mercados expectantes y commodities en alza. Todo en un segundo semestre en el que cada jugada puede definir el tablero económico.