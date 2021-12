Hotel Hilton: aval a excepciones para construirlo, pero persisten dudas por el origen de los fondos

Directivos de la empresa Argenway brindaron detalles del proyecto para construir en el centro rosarino un hotel de la cadena Hilton a ediles de las comisiones de Gobierno y Planeamiento del Concejo Municipal. Si bien la propuesta obtuvo el despacho favorable de esta última, no ocurrió lo mismo con los integrantes de la segunda, que plantearon dudas respecto al origen de los fondos. Sólo queda una semana de plazo para su revisión antes de la renovación de autoridades legislativas.

Por la firma Argenway asistieron a la reunión conjunta su presidente, Lisandro Cristiá; la arquitecta Florencia Caballero, Luis Vila y Roberto Manildo, mientras que por videoconferencia estuvo el director de operaciones de la cadena Hilton para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Facundo Lozada.

Del otro lado estuvieron presentes los ediles Roy López Molina, Agapito Blanco, María Fernanda Gigliani, Daniela León, Caren Tepp, Jésica Pellegrini, Fabrizio Fiatti, Renata Ghilitti, Verónica irizar, Alejandro Roselló, Lisandro Zeno y Carlos Cardozo. La reunión tenía como fin conocer pormenores del Iconcenter, el complejo de usos mixtos que se emplazará en San Lorenzo, Presidente Roca, Santa Fe y España. Allí habrá departamentos y funcionará el hotel Hampton by Hilton, con 103 habitaciones, residencias, centro de negocios, tres niveles de parking subterráneo y un paseo peatonal a cielo abierto con espacios comerciales y gastronómicos.

Cristiá precisó que el modelo de negocios es un condohotel, en el que hay uno sino decenas de inversores, y que se logró desarrollar exitosamente en Bariloche. “El inversor compra una habitación y se distribuyen las ganancias entre todos, cada uno tiene un uno por ciento”. Lo calificó como un “fideicomiso productivo para producir en el rubro turístico hotelero y redistribuir la renta”.

Origen de fondos

Destacó que el terreno ya fue comprado y escriturado a nombre del fideicomiso, del cual ya forman parte 51 inversores que desembolsarán un total de u$s25 millones. “Los nombres y profesiones están a disposición de los concejales”, dijo respecto a una de las dudas principales por el origen de los fondos.

Acerca de la construcción, admitió que “tienen una luz amarilla” y explicó que si bien se había acordado con la firma MSR, “hace un mes, nos enviaron una carta-documento con el deseo de desvincularse del proyecto”, aunque aclaró que continúan como inversores y ya hicieron aportes. También recordó que el titular de la firma constructora, Gabriel Redolfi, había participado de la primera reunión con la comisión de Planeamiento cuando se brindaron detalles de la obra. Precisó Cristiá que la inversión específica del hotel era de u$s10 millones y que “la idea de la alianza con MSR era para que ellos vendieran los departamentos y realicen la inversión, pero eso ahora está en espera”.

Irizar reiteró que “la discusión sobre el análisis del origen de los fondos corresponde a organismos nacionales como la Unidad de Información Financiera (UIF), que no hacen bien su trabajo”. Por su parte el edil Fiatti aludió a las reuniones que los promotores del proyecto realizaron con el Departamento Ejecutivo y que fue allí donde “ellos sugirieron la posibilidad de venir al Concejo a explicar sobre los fondos” y resaltó que “quedaba conocer el andamiaje financiero, que es bajo la figura de un condo hotel, un fideicomiso productivo para llevar adelante la inversión”.

Estimó Fiatti que “con esta presencia se salvan las dudas” que existían acerca del proyecto. León y Gigliani coincidieron en que el tema del origen de los fondos es incumbencia del Ejecutivo, pero Tepp puso reparos en ya darle despacho en Gobierno porque era la primera vez que se analizaba, mientras que López Molina consideró que el tema “debe ser analizado por la comisión de Gobierno” y agregó que “lo había recibido el intendente porque también tenía dudas”.

Al votarse el expediente logró despacho en la comisión de Planeamiento, pero no así en la de Gobierno, por lo que Fiatti mocionó que quedara abierta la comisión. Este miércoles podría retomarse, y en caso de obtener despacho favorable, pasaría a Ecología. No obstante no es menor el dato de que sólo hay una semana de plazo para que reciba luz verde en estas dos comisiones y llegue al recinto, ya que la de la semana próxima será la última sesión antes del recambio legislativo.