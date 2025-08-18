Hubo humo blanco y los bancarios tendrán aumentos: ¿cómo quedan los salarios?

La Asociación Bancaria anunció un nuevo aumento salarial para los trabajadores bancarios, que lleva el sueldo inicial de la actividad a $1.895.421,83, sumando el plus por participación en las ganancias de $53.251,40. Así lo confirmó la entidad gremial luego de conocerse el dato de inflación de julio, que se ubicó en el 1,9% de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El gremio, que tiene como máximos referentes nacionales a los diputados Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, informó también que el incremento se aplicará en el premio por el Día del Bancario que los trabajadores cobran en noviembre. Este plus será de $ 1.642.231,21, como mínimo, a corregir por futuras actualizaciones.

Paritarias: el nuevo salario inicial

* Salario Inicial + Participación Ganancias (ROE): $ 1.842.170,43 + $ 53.251,40 = $1.895.421,83

* Día del Bancario/a: Monto mínimo $ 1.642.231,21

En un comunicado, La Bancaria explicó que la actualización salarial será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

El incremento acumulado llegó a 17,3% en los primeros siete meses del año, sobre los salarios de Diciembre 2024. El retroactivo correspondiente se abonará junto con los salarios del mes de agosto.