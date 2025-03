Incertidumbre, negocios y pulseadas en Rosario: la cena de la AER, La Virginia y el plan millonario para la ciudad

El primer encuentro empresarial importante del año en Rosario, la cena por el 90° aniversario de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), con más de 600 invitados en Puerto Norte, fue un buen termómetro para ver que el estado de ánimo es mayor incertidumbre entre comerciantes e industriales. Más interrogantes que certezas, que se expresó en el mercado financiero en el mes de febrero, registrando la peor evolución del último año y medio. Con un índice Merval que retrocedió 17% en dólares y un riesgo país que subió 25%. Y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, convalidando la última semana una suba de tasas en la renovación de deuda a corto plazo.

Tal vez por eso, aunque sin anuncios concretos y en tono de campaña, Milei dijo en la apertura de la Asamblea Legislativa que enviará un acuerdo con el FMI al Congreso. Al gobierno le ayuda que esta semana sea corta por los feriados de Carnaval.

En tanto, a nivel local, donde las elecciones están a la vuelta de la esquina, los gobiernos provincial y local buscan diferenciarse del nacional buscando sostener los niveles de actividad de la mano de inversiones en la construcción, fundamentalmente con obras públicas, y financiamiento a los sectores productivos.

$200 mil millones para transformar Rosario

Esta semana el intendente Pablo Javkin presentó el Plan del Tricentenario (alrededor de 30 mil millones de pesos), que sumado al Acuerdo Rosario, rubricado con el gobernador Maximiliano Pullaro, la inversión en obras públicas proyectada a corto y mediano plazo asciende a unos 200 mil millones de pesos para la ciudad. En los próximos días el monto se acrecentará con el anuncio del plan de reconversión de la franja que va desde La Fluvial a 27 de Febrero en paseo ribereño que se integrará con lo realizado en la gestión anterior en esa zona.

Créditos y pulseadas con el sector financiero

Por otra parte, el gobierno provincial ultima los detalles con el Banco Santa Fe para lanzar la línea de crédito hipotecario Nido, al igual que hizo el año pasado con el Banco Municipal, que busca más fondos en el mercado para lanzar una segunda vuelta de préstamos. Fue la línea de créditos hipotecarios más exitosa del año pasado.

Los bancos privados parecieron más concentrados en las empresas, refinanciando deudas a tasas más bajas. Pero con una inflación a la baja y empresas que no saben qué hacer con los pesos se están quienes prefieren actualmente cancelar esos préstamos. Y de allí que los bancos frente a un escenario también menos favorable en bonos y acciones escuchan ofertas.

Los empresarios de la construcción resaltan este esfuerzo para sostener la actividad y en los próximos días estarían dando una señal con la que pretenden apuntalar la iniciativa de revitalización de Rosario en un contexto complejo para las ventas en el sector privado. Desde otros rubros también estudian otras como poner su granito de arena. Fue después de escuchar al intendente en una reunión de la que participaron un selecto grupo de empresarios donde les presentó el plan de inversiones.

Y siguiendo con el tema del financiamiento. Se viene Expochacra y el gobierno provincial vuelve a apuntalar el financiamiento de la maquinaria agrícola. Serán más de 80 mil millones de pesos. Otra vez irán de la mano del Banco Nación, con líneas de créditos que están cerrando con tasas que estarán por debajo de la inflación, entre el 15 y 21%.

Maquinaria agrícola bajo lupa

Pero a diferencia de la edición anterior, el equipo del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, dejó en claro que no quiere avivadas del sector como el año pasado. El Estado santafesino hizo un esfuerzo y los fabricantes de maquinaria aprovecharon para subir los precios. Pero los productores lo advirtieron el primer día y tuvieron que las empresas de maquinaría agrícola tuvieron que dar marcha atrás. Hoy parece un escenario distinto. Los fabricantes bajaron los precios en los últimos meses y el gobierno expresó que el esfuerzo lo deben hacer todos. Además la posibilidad de que los productores puedan importar sus equipos directamente pone un techo a los precios. ¿Cumplirán los fabricantes?

La idea que conduce Puccini es dejar ya establecidas las líneas de financiamiento para todo el 2025. En este sentido, junto con el equipo económico, conducido por Pablo Olivares, avanzan en las conversaciones con los bancos privados también para el lanzamientos de líneas para la producción y con las billeteras virtuales para el consumo. Un trabajo que lleva un año ya que la discusión está centrada en las condiciones que deben cumplir y que hasta ahora consideraban poco atractivas. El ánimo hoy parece ser otro. ¿Pero será suficiente para que llegue financiamiento verdaderamente atractivo a los consumidores finales?

Y hablando de consumo, en la cena de AER estuvieron presentes los rumores sobre compras, ventas y asociaciones dentro del sector mayorista y minorista, pero lo novedoso es que no sólo en el supermercadismo se cuecen habas. Prácticamente no hay sector que no esté crujiendo cambios. Desde la industria textil al retail están todos en procesos de transformación.

En la cadena automotriz siguen los rumores y en Rosario sobre quién se queda con las marcas que podrían desembarcar. Si bien todos los concesionarios se conocen, algunos se enojan con sus colegas por lo bajo por pulsear por el mismo emprendimiento, como dice dicho: “Negocios son negocios”.

Por otro lado, esta semana se conocerá la evolución de la industria metalúrgica de la región. Los datos no serían alentadores y continuaría el goteo hacia el desempleo.

En este sentido, Diab en su discurso -que buscó ser cuidadoso- dijo claramente que "no queremos que nos invadan". Una clara referencia a las importaciones. Pero por lo pronto actualmente todos están trayendo productos o por hacerlo. El límite para comprar más está hoy en las bajas perspectivas de consumo.

Diab tuvo como uno de los puntos centrales de su discurso en torno a la evolución de los centros comerciales abiertos, un modelo que nació en Rosario hace más de 20 años y que hoy sigue siendo una pieza clave para el comercio local y el tejido social.

El inicio de la batalla electoral y la mirada empresaria

Esta semana será el turno de la apertura del año legislativo local. Después de las palabras Javkin, los concejales votarán varios proyectos en los que vienen trabajando. Saldrá la aprobación para que la fraccionadora de café y tés La Virginia pueda ampliar su producción con otra nave en su planta de Circunvalación y Sorrento, la reconversión de una estructura hace tiempo abandonada en Pellegrini y Barra en Centro Comercial, y se verá si se termina de alcanzar el consenso para el proyecto de la desarrolladora Fundar en el predio lindero a la Aduana.

El inicio de la batalla electoral en Santa Fe en las redes sociales de forma virulenta esta semana no cayó bien en el círculo rojo, aunque todos reconocieron haber chusmeado con qué se tiraban. La mayoría de los empresarios apuntó que la ciudad ya tuvo bastante, y aún tiene, con flagelo de la violencia narco como para que le sigan tirando piedras. Creen que el debate debe ir por otros carriles.