La aplicación de transporte, She Taxi llegará a Buenos Aires

She Taxi, la aplicación rosarina que conecta a taxistas mujeres con pasajeras, estará disponible en Buenos Aires y el resto del país a partir de esta semana.

La plataforma impulsada por la taxista María Eva Juncos y diseñada por el ingeniero, Pablo Botta, tiene como objetivo reducir la brecha de género en el sector y las situaciones de acoso, tanto a conductoras como a pasajeras.

La compañía, que cuenta con más de 200 conductoras en Rosario y 200.000 usuarias en general, comunicó a través de Twitter la noticia.

"She Taxi está llegando a tu ciudad, a partir del 25/5 podes registrarte, enviaremos notificación cuando la App esté lista para que puedas solicitar una conductora habilitada por el servicio público taxis y remises", informaba la publicación.

María Eva Juncos, la creadora de la app, estuvo durante un año en un proceso judicial para poder funcionar en Buenos Aires. Según una modificación en la Ley 5627, sólo podrían trabajar los taxis que se hayan solicitado a través de la forma tradicional, por la app BA Taxis o levantando la mano en la calle.

Juncos presentó un amparo en la Justicia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la medida que impedía la expansión de la app en el territorio porteño. El amparo indicaba que se lesionaron los derechos a ejercer industria lícita, al trabajo, la libertad de contratar y el derecho a la igualdad.

"No existen razones para que se impida a los usuarios contratar servicios desde otra aplicación móvil, más allá de la presión que ejercen las empresas de radio taxis para evitar que la tecnología mejore la calidad de vida de la población", relata el documento.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia resolvió hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia dictada el 16 de octubre de 2018 que impidió el uso de la plataforma en el territorio porteño. Con esta resolución, Juncos decidió seguir adelante con su deseo de expandir la aplicación que busca brindar un viaje seguro para las mujeres.

Según publicó BAE Negocios, la creadora de la app dijo que el desembarco de She Taxi genera rectitud en un "sector del patriarcado" y con "la cuestión legal".

En este sentido, y en relación a la disponibilidad de la aplicación alrededor de todo el país, la creadora de la app dijo que las trabas y obstáculos en el desarrollo y trabajo de las colegas taxistas ya "lo vivió" en Rosario, "en Córdoba, en Santa Fé, en San Juan -que es terrible- y lo vamos a volver a pasar. Entonces, dejamos la aplicación libre para todo el país".

"Las conductoras que están nucleadas en She Taxi, además de trabajar con la aplicación trabajan con viajes en la calle, con radio taxi, y cumplen todos los requerimentos en todas las ciudades. Las apps no están reguladas asi que no hay una cuestión legal, ellos llevan a cabo una interpretación subjetiva de cada norma y se agarran de eso", declaró.