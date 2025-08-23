"La foto" de Santa Fe: industria en caída, exportaciones con menos dólares y superávit evaporado

La economía santafesina empieza a mostrar fatiga en el segundo trimestre de 2025. Así lo advierte el Observatorio Mensual de Coyuntura Santafesina, elaborado por la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos (Funepe), que concluye: “La actividad santafesina en el segundo trimestre llegó a su techo”.

Si bien la provincia acumula un crecimiento del 5,2% en el año, en mayo la economía se retrajo 1,2% respecto a abril y apenas avanzó 0,4% interanual. La posibilidad de superar los máximos niveles de generación de riqueza alcanzados en 2017 quedó, por ahora, en suspenso.

Industria: el peor mayo en una década

El informe es categórico: “2025 es la peor performance del sector en los últimos 10 años, retrotrayendo la actividad al año 2015”. La producción automotriz cayó 40,6% interanual, en contraposición al crecimiento nacional de 25,2%. La molienda de oleaginosas y cereales también retrocedió, aportando junto con la metalurgia más del 60% de la caída industrial.

Exportaciones: más toneladas, menos dólares

El frente externo tampoco dio respiro. En junio se exportaron 125 millones de dólares menos que en 2024. El Observatorio remarca que se consolida una tendencia en la que “las exportaciones de la provincia pierden fuerza en la comparativa interanual”. Aunque el volumen exportado creció 3,1% en el semestre, las divisas ingresadas cayeron 1,6% por menores precios internacionales.

Inflación: cifras bajas, bolsillos calientes

En julio la inflación provincial fue del 1,9%, igual que en junio y el cálculo nacional. Sin embargo, la realidad es distinta cuando se observan los rubros clave: vivienda subió 37,1% en lo que va del año, educación 32,8% y otros bienes y servicios 22,5%. “La sensación de los santafesinos es otra… un 52% [del gasto] se lo lleva alimentos y transporte” explica el informe.

Empleo: la demanda que no alcanza

El mercado laboral replicó el freno económico. En el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, el empleo cayó 0,2% y 0,3% respectivamente. Según el Observatorio, “las desvinculaciones de personal ocasionadas por disminución de la demanda… alcanzaron durante el trimestre pasado el 54,9% en el AGR y 45,5% en el AGSF”.

Finanzas públicas: del superávit al equilibrio

El panorama fiscal cambió de manera drástica. En los primeros cinco meses de 2025, el superávit financiero se redujo 99% frente a 2024: apenas $2.742 millones contra más de $400 mil millones el año anterior. “Se observa un virtual equilibrio entre ingresos y egresos”, señala el documento. La Reforma Previsional (Ley 14.283) aportó oxígeno, pero la caída de Ingresos Brutos (-3,7%) y la débil recuperación del IVA (+2,1%) marcaron límites claros a la recaudación.

Un segundo semestre decisivo

En síntesis, Santa Fe ingresa a la segunda mitad del año con “un flojo envión productivo”. Industria en retroceso, exportaciones debilitadas, inflación contenida solo en apariencia, empleo en baja y un Estado con menos margen fiscal son los elementos que definen un 2025 todavía incierto.