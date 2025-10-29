La presión impositiva, al palo: un argentino puede llegar a pagar hasta 49 tributos

El sistema tributario argentino sigue siendo uno de los más complejos del mundo. Según el nuevo Vademécum Tributario 2025 del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), una persona con un perfil de ingresos altos puede llegar a pagar hasta 49 tributos diferentes a lo largo del año.

Si bien la cifra representa una leve baja respecto de los 50 tributos registrados en 2024, el cambio responde únicamente a la eliminación del impuesto PAIS, que dejó de aplicarse este año.

Perfiles del contribuyente

El informe distingue tres perfiles de contribuyentes —de bajos, medios y altos ingresos— y analiza los impuestos, tasas y contribuciones que cada uno afronta según su nivel de consumo y patrimonio.

* El perfil 1, con consumos básicos, paga al menos 21 tributos.

* El perfil 2, con vivienda y auto, llega a 36 tributos.

* El perfil 3, con mayor poder adquisitivo y gastos en viajes o bienes durables, alcanza 46 tributos si no fuma, y 49 si es fumador.

El estudio aclara que no se trata de la carga impositiva (cuánto se paga), sino de la cantidad de tributos distintos que pueden gravar la vida cotidiana de una persona. En muchos casos, un solo acto —como comprar alimentos o pagar servicios— involucra impuestos nacionales, provinciales y municipales de manera simultánea.

Entre los tributos con mayor presencia se encuentran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los Ingresos Brutos (IIBB) y la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), que inciden en más del 90% de los consumos analizados. Según el IARAF, estos tres impuestos representan juntos el 40% de la recaudación tributaria consolidada del país.

El informe concluye que la excesiva cantidad de tributos y la superposición entre jurisdicciones “genera altos costos administrativos tanto para los contribuyentes como para el propio Estado”. Aunque 10 tributos concentran el 94% de la recaudación nacional, el resto conforma una estructura dispersa y difícil de entender para el ciudadano promedio.