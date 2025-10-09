La "soga" de EEUU no llega, al Tesoro se le terminan los dólares y suben las tasas

El mercado enfrenta este jueves un día clave: el Tesoro se quedó prácticamente sin dólares para sostener el tipo de cambio - en torno a los u$s300 millones- dentro de la banda cambiaria.

En el medio, un rumor sorprendió al mercado al final de la rueda del miércoles, en relación a que hoy sería el día en el que se esperan novedades de Washington, tras las declaraciones de Kristalina Georgieva. Sin embargo, la situación financiera se complica, con una fuerte suba de las tasas en pesos por falta de liquidez, y poco poder de fuego para contener el dólar, sin usar los dólares del Banco Central.

El dólar oficial cerró el miércoles a $1.410,60 para la compra y a $1.462,70 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes. En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotiza a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s136 millones, hasta los u$s42.066 millones. Fuentes oficiales reconocieron que hubo pagos de deuda por aproximadamente u$s35 millones. El dólar cripto, opera este jueves como anticipo de el arranque de la rueda, con una suba del 0,3% ubicándose en los $1.550.

"El dólar mayorista cierra en niveles de venta del Tesoro, en una jornada calcada a las anteriores con muchas ventas en estos niveles. Se operaron u$s669 millones", reveló una fuente del mercado. En ese marco, los dólares financieros cayeron levemente luego del salto del martes. El CCL "Contado con Liqui" cotizó a $.1543,41 y el MEP, a $1.527,95. Por su parte, el dólar blue trepó $25 y se vendió a $1.475.

La suba de tasas, otra complicación

En el marco de las tensiones cambiarias y en la antesala de las elecciones legislativas nacionales, las tasas en pesos se volvieron a recalentar. Los operadores sostienen que ya lleva varios días la falta de liquidez en el sistema y que esto podría reeditar la extrema volatilidad que se vio en la salida de las LEFIs.

De hecho, el miércoles, la tasa de caución a un día tocó un máximo de 45% TNA y el REPO interbancario alcanzó el 57% TNA. Advierten que de continuar esta situación, es "probable" que vuelvan a subir tasas de préstamos a empresas y pazos fijos.

Cabe resaltar que el Banco Central estaba poniendo un "piso" a las tasas de interés en la rueda de simultáneas de BYMA, desde donde absorbe pesos al 25% TNA (nivel al cuál llegó después de las elecciones en PBA en un intento de bajar los altos rendimientos que afectaban el sistema). Sin embargo, esta semana, esta referencia empezó a perderse ante una renovada falta de liquidez en pesos, que se evidenció en la tasa de caución que superó el 40% TNA, el REPO interbancario que sobrepasó el 50% TNA y las Lecaps que alcanzaron el 48% TNA.