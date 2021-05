Las razones por las que subió tanto la ropa y hay poco stock

Con un aumento del 10,8% en marzo, la ropa acumula un incremento del 71,5% en los últimos doces meses, convirtiéndose en el ítem que más subió en el último año. Comerciantes e industriales apuntan a la escasez y fuerte incremento de los insumos como principal responsable, y hay quienes advierten que si la temporada de frío es dura, podrían faltar prendas.

“Tuvimos un aumento de entre el 50% y el 70% en el precio de la materia prima, y ya veníamos de otro similar la temporada anterior, lo que sumado a los incrementos de alquileres y mano de obra, terminaron generando impacto importante, que sin embargo no se trasladó por completo al mostrador”, admitió Máximo Geminelli, de la marca de ropa para chicos Chubby Gang.

Inflación por rubro medida por el Indec en marzo 2021

Algodón por las nubes

“El kilo de algodón estaba $800 a principio de año y hoy cuesta $1300 más IVA. De ahí salen como mucho cuatro remeras, que por eso no bajan de los $2.000 cada una. El año pasado empezamos con tela denim para hacer jeans a un costo promedio de $250 o $300. Con las subas que hubo del orden del 55% en dólares, actualmente la tela más barata está $440 o $450”, complementó Sergio Collatti, de This Week. Hoy un jean no baja de los $5.000.

Varias razones explican este fenómeno. Por un lado, insumos claves como el algodón y el polyester se rigen por valores internacionales y tuvieron una suba en todo el mundo por la revalorización de los commodities, que se sintió con más fuerza en Argentina por la constante devaluación del peso. A eso se suma que en el país quedaron muy pocos proveedores en pie, al punto que dos empresas manejan todo el negocio. Aprovechando el cierre de importaciones, estas firmas remarcaron mucho más de la cuenta, elevando por las nubes los precios mayoristas.

“Acá pagamos entre 20% y 30% más en dólares que en el resto del mundo. Encima te cierran las importaciones pero no solo para una camisa hecha -por ejemplo-, sino para traer telas, cuando en Argentina no quedaron fábricas que las hagan”, se quejó Collatti. De hecho desde la Secretaría de Producción señalaron que se debieron realizar reclamos formales ante las autoridades sanitarias para agilizar el ingreso de telas y no tener que parar procesos productivos. Pero no es lo único con trabas. En el sector se quejan que desde hace rato la Aduana también frena el ingreso de agujas, plaquetas y repuestos para máquinas de costura.

Incidencia del costo de la ropa en los gastos familiares

Sin financiamiento

Y la excusa de la volatilidad del dólar siempre está a mano para retocar los valores.“Cuando sube el dólar blue te aumentan, pero cuando baja no lo hacen. Vuelve a subir y otra vez te ajustan, y encima los bancos no te dan ningún tipo de financiamiento”, sumó Geminelli. Las entidades no sólo dejaron de financiar a los vendedores, también recortaron fuerte los beneficios a los compradores. En este contexto, la salida del rubro indumentaria del Ahora 12 complica todavía más el panorama. “Las 12 cuotas se terminaron y a nosotros nos genera un problema porque traccionaban mucho en artículos más costosos como un saco o una campera”, dijo Sofía Hernando, encargada de Marketing de Mr. Otto, y añadió que lo que se ofrece ahora son 3 y 6 cuotas interés al público, teniendo el comercio que absorber la mayor parte.

“De una temporada a la otra, la materia prima nos subió un 40%, la mano de obra entre un 25% y un 30% y nosotros no queremos bajar la calidad y seguir vendiendo, de modo que trasladamos sólo una parte al consumidor”, admitió. Francisco Carranza, de Sol Mujer, también negó que los precios al público hayan subido más de un 70% en un año como marca el Indec. “En nuestro caso no variaron más del 35% o 40% interanual, pero no hay que olvidarse que tienen en el medio 12 meses de alta inflación, y que en muchos casos los comerciantes pasaron el duro año liquidando el stock y ahora deben reponerlo”, explicó a Ecos365.

“No hay margen para aumentar mucho porque las ventas no responden para nada por más ofertas que hagas. Además el clima no está acompañando porque el frío se demora en llegar. Muchas empresas se están quedando sin stock, y de hecho si hubiera demanda, podría haber algún problema de abastecimiento”, planteó Carranza. En esta línea, Collatti advirtió que si el invierno se pone más crudo, podría haber faltante de productos. “La campera de 'canelones inflados' no hay forma de hacerla hoy, porque lleva cierres japoneses que no entran. Por eso este invierno no se verán tanto. Hay carencia de productos porque nadie importó el año pasado”, destacó.

Las ventas de calzado y ropa registraron en abril caídas de entre el 30% el 50% respecto de marzo, según estimaciones de la Cámara Argentina de Comercio (CAC)"

Qué pasa con la ropa deportiva

“Nosotros trabajamos mucho con lycra y algodón y hace rato que registramos problemas de abastecimiento porque como acá no quedó ninguna fábrica, tenemos que traer todo de Brasil”, comentó Claudio Verasio, titular de Sonder, empresa que cuenta con la particularidad de ser una de las pocas a nivel nacional en concentrar todos los procesos, desde la confección hasta la venta de la prenda. En su caso reaccionaron a tiempo y antes de la pandemia aprovecharon para stockearse a fondo y no pasar sobresaltos.

“Durante este tiempo sumamos muchos clientes, porque las empresas a las que compraban se fueron cayendo. Ese stock del que nos hicimos, sumado a una expansión y reacomodamiento en el que todavía trabajamos, nos está permitiendo atender esa mayor demanda. Porque no se trata sólo de brindar el producto, sino también el servicio”, indicó.

“En general, faltan productos de importación y también de fabricación local”, dijo Nelson Graells, titular de Sport 78, Blast, Fluid, entre otras marcas. “Lo de afuera tiene distintas demoras según las marcas, que nos dejan ciertos periodos con algún faltante, mientra que lo nacional responde a que las fábricas no pueden trabajar a full por los contagios, y esto demora las entregas”, manifestó. “En cuanto a los precios, vimos movimientos importantes a fines de 2020 y principios de 2021, pero desde marzo se estabilizaron bastante”, cerró.