Las tasas altas pasan factura: empresas acusan el golpe y las acciones se desploman

El S&P Merval y los ADRs caen con fuerza este martes ya que las altas tasas golpean financieramente a las empresas y hacen caer sus valuaciones. El mercado mira de cerca el desempeño de la deuda en pesos y las cauciones bursátiles que en la jornada previa operaron con extremada volatilidad en medio de la licitación de emergencia del Tesoro y ante las diversas señales del Gobierno para forzar aún más el apretón monetario.

En esta jornada, el S&P Merval se hunde 4,2% a 2.106.424,260 puntos básicos. Entre las acciones que más caen se encuentran Banco BBVA y Central Puerto con el 5,8% y con el 5,6%. En cuanto a los ADRs, las mayores pérdidas son para BBVA y Edenor con el 6,3%, y con el 6%. Los bonos en dólares, a contramano de la renta variable, registran mayoría de avances, los centrales son: el Global 2035 (+0,7%), el Bonar 2035 (+0,7%), y el Global 2046 (+0,7%).

Las altas tasas que en estos momentos se manejan en la plaza local tienen su correlato con el manejo del flujo financiero de las empresas y también afectan sus cotizaciones bursátiles. Para los expertos, las altas tasas en pesos encarecen el crédito y generan estrés en las cadenas de pagos, sobre todo en las pymes, porque los bancos y jugadores del mercado están mucho más selectivos a la hora de renovar financiamiento. Esa dificultad para el refinanciamiento pone presión en la operatoria diaria de muchas empresas.

Por otra parte, en un contexto donde los instrumentos de renta fija de muy corto plazo rinden mucho, los inversores tienden a rotar posiciones hacia ese tipo de activos, restándole demanda a las acciones. En conjunto, estas condiciones generan presión bajista sobre las valuaciones empresarias. Como regla general, cuando las tasas son muy altas, las bolsas tienden a caer, ya que el costo del dinero encarece la actividad económica y los inversores privilegian instrumentos de bajo riesgo con rendimientos atractivos