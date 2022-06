Las tres razones por las que Warren Buffet nunca invirtió en criptomonedas

La caída del Bitcoin ha sido tan pronunciada que hoy incluso tocó los u$s21,200, luego de un año complicado para las criptomonedas, las acciones, y los bonos. La capitalización del sector está por debajo del billón de dólares.

Este principal activo digital acumula pérdidas de casi 70% desde sus máximos de noviembre, cuando casi toca los u$s70,000. Con el rápido y alto crecimiento que reflejaba su precio, el activo digital se presentaba ante los inversionistas como una opción para grandes ganancias.

Pero Warren Buffett, el reconocido y seguido inversionista, CEO de Berkshire Hathaway, nunca se vio tentado a invertir en Bitcoin y, por el contrario, siempre aseguró que no le interesaba. Según un reporte de MoneyWise estas son las tres principales razones por las que el magnate de las finanzas siempre lo descartó:

1. Es un valor improductivo: Según el experto, el valor de Bitcoin proviene del optimismo de que alguien más estará dispuesto a pagar más por él en el futuro de lo que está pagando hoy. Y Buffett prefiere el dinero que proviene de la producción. “No tiene ningún valor único”

2. No es un medio duradero de intercambio o una reserva de valor. Y, según esta afirmación de Buffett, la cripto no puede considerarse dinero: “No pasa la prueba de una moneda. No es un medio duradero de intercambio, no es una reserva de valor”, ha dicho el multimillonario. Por ahora es un activo negociable.

3. Reconoce que no lo entiende. Buffett siempre mantiene la posición de invertir en lo que comprende cómo funciona y cómo produce dinero. Y asegura que los inversionistas pueden cometer el error de ‘emocionarse’ más de lo cuenta con lo que no entienden, por lo que él prefiere ser cauteloso: “Si no lo entiendes, te emocionas mucho más que si lo entiendes. Solo miras algo y dices, 'eso es magia'”.