Líder de la industria tabacalera busca dejar los cigarrillos para entrar a un nuevo mercado

Philip Morris International compañía líder en la industria tabaquera, que comercializa las marcas de cigarros Marlboro y Camel, publicó un plan de financiación que parte de la eliminación gradual de la venta de cigarrillos en México. Se trata de un primer paso hacia la emisión de deuda vinculada a sus esfuerzos por eliminar gradualmente su negocio de tabaco, según lo describió la compañía la semana pasada.

Ya en octubre de 2020 la empresa había decidido dejar los cigarrillos en dicho país, donde tiene un mercado que concentra el 65% de participación, para impulsar otras formas de consumo de tabaco sin combustión con su dispositivo IQOS.

Andrzej Dabrowski, CEO de Philip Morris México, en un comunicado oficial, dijo: "Queremos tener un impacto positivo en los 15 millones de fumadores en el país. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios como IQOS, y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030".

El problema es que se ha popularizado una base en expansión de inversores que se niegan a financiar a las empresas tabacaleras por el impacto fuertemente negativo que tienen sobre el medioambiente y la crisis climática. En está línea, la empresa tomo la decisión de ingresar al mercado en auge de las finanzas sostenibles y dejar de vender gradualmente sus cigarrillos.

La medida se produce cuando Philip Morris se acerca a la adquisición de Vectura Group, un fabricante británico de medicamentos para el asma.

En tanto concierne a los cambios en México, Philip Morris hizo circular un anuncio para evidenciar su cambio de rumbo: una publicidad con una imagen panorámica, característica de las campañas de Marlboro, con la palabra "Adiós" y hashtag #EligeElCambio.

"Actualmente, 80 mil personas en México están interesadas en nuevas alternativas de consumo, particularmente en IQOS. Por ello, Philip Morris continúa con su iniciativa. Elige el cambio, orientada a incentivar y brindar información relacionada con este nuevo portafolio libre de humo y ceniza", dijeron desde la compañía.

Por su parte, las autoridades mexicanas indicaron que los cigarrillos electrónicos, también conocidos como vapes o vaporizadores, pueden ser igualmente adictivos y nocivos para la salud y la importación de los cigarros electrónicos está prohibida en el país. También, a principios de 2020, el gobierno de Estados Unidos prohibió parcialmente los cigarros electrónicos.

"Nuestro mensaje respecto a fumar siempre ha sido claro: si no fumas, no empieces. Si ya fumas, déjalo. Pero quien decida no dejar el cigarro merece tener acceso a información y alternativas", agregó el CEO de Philip Morris México.