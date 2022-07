Lo que viene en tecnología: qué pasará con notebooks y celulares después del sacudón cambiario

Después de una semana durísima en materia económica, y pese a que todavía reina la incertidumbre, las empresas empiezan a acomodarse a la nueva realidad en función a las pocas definiciones económicas que se conocieron. En materia de tecnología, y ante las mayores complicaciones en el comercio exterior, adelantaron que habrá menos variedad de artículos importados y mayor producción nacional, sobre todo de notebooks y pc de escritorio. Por otro lado, podrían escasear celulares.

“En nuestro caso no nos excedimos del cupo, entonces no tenemos problemas para importar como sí les está ocurriendo a algunos colegas. Aunque sí hay una bajada de línea de ir achicando el monto de lo importado”, manifestó Sergio Airoldi, de la firma que lleva su apellido. En diálogo con Ecos365, antició que aquellas marcas o artículos que no son de alta demanda, se irán discontinuando. “Habrá que ser más selectivos, enfocándonos en lo más requerido y no tanto en los pedidos especiales”, dijo.

Notebooks y celulares

“Con los celulares siempre estuvo difícil, y ahora se complicó más: si hoy querés importar algunos en particular, no los conseguís”, advirtió y agregó que probablemente esta situación se extienda por algún tiempo hasta que se normalice el mercado. En cambio en notebooks, que también trabajan con licencia no automática, por el momento hay buen stock y no se registran inconvenientes. Además, en el sector tuvieron una buena noticia en los últimos días, luego de que una de las principales marcas como Asus aceptara mayores plazos de pago.

“Veníamos con un esquema de pago de 60 o 90 días, pero el Central nos pasó a 180. Asus accedió, y esto nos permitió reactivar compras, lo que aporta mucha tranquilidad”, manifestó y se mostró esperanzado en que otras compañías de afuera sigan esta política y se produzca un efecto contagio. Si bien el pago es a dólar oficial, claro está que nadie puede saber qué valor tendrá para entonces, por lo que desde Airoldi analizan diversas alternativas financieras, como cubrirse con dólar futuro o adquirir bonos, para así poder afrontar estas y otras compras.

Suba de precios y producción nacional

Mientras tanto confirmó que hubo algunas subas de precios en los artículos, aunque contenidas. “Los ajustes son del 5% al 10%, fundamentalmente en notebooks que están atadas a la cotización del dólar futuro, y también en algunos televisores con precios en pesos, en donde influye la alta inflación”, analizó. Más allá de estos movimientos, también vinculados a que se produjo un boom de compras en estos días de alta inestabilidad, consideró que de a poco la situación irá encontrando su cauce y los precios se irán acomodando, aunque habrá que seguir de cerca el contexto internacional por la escasez de algunos componentes y el encarecimiento de la logística.

Lo que sí anticipó que cambiará será la composición de la oferta en el mercado, con más presencia nacional y menos extranjera. “Con CX siempre fuimos fuertes en PC de escritorio y ahora la apuesta será fortalecer este sector, el de notebooks, monitores y el de monopatines eléctricos, nichos de alta demanda que podemos atacar aumentando la producción”, cerró.