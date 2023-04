Los nuevos controles parentales de Snapchat tienen como objetivo proteger a los menores de contenido sensible

Snapchat ha implementado nuevos controles de contenido para padres para ayudar a evitar que los menores estén expuestos a contenido potencialmente inapropiado mientras usan la aplicación. Anunciado el martes , los padres y tutores ahora pueden acceder a nuevas capacidades de filtrado de contenido a través de la herramienta de supervisión Family Center de Snapchat para bloquear la aparición de contenido "sensible o sugerente" en las Historias de Snapchat o en Spotlight de sus hijos.

La función se puede habilitar seleccionando "Restringir contenido confidencial" dentro de la configuración del Centro familiar. Toma nota de que habilitar la función no restringirá el contenido que tu hijo puede ver en otra parte de la aplicación fuera de las secciones Historias y Spotlight de Snapchat, como Chat, Snaps y Búsqueda.

En cuanto a qué contenido se clasifica como "sensible o sugerente", Snap también ha publicado sus Pautas de contenido para los miembros de la comunidad que describen lo que se restringiría al habilitar el filtro, como el lenguaje moderadamente sugerente y la glorificación de la violencia. Las pautas también ayudan a los creadores de Snapchat a determinar qué contenido está totalmente prohibido, no elegible para recomendación en Stories o Spotlight, y contenido "sensible" que se vería afectado por los nuevos filtros de contenido.

“Siempre hemos compartido estas pautas con nuestros socios de medios y Snap Stars”, dijo Team Snap en el anuncio del blog, y agregó que “al publicar estas pautas de contenido completo para que cualquiera las lea, queremos ofrecer una mayor transparencia en los estándares más estrictos que establecemos. para el contenido de cara al público y en nuestros requisitos de elegibilidad para la distribución”.

Finalmente, Snap dice que planea agregar controles parentales adicionales a Family Center que permitirían a los tutores monitorear cómo interactúa su hijo con My AI, el chatbot experimental de Snapchat. No hay una fecha de lanzamiento para esta actualización, pero a Snap le conviene no perder el tiempo: a principios de este mes, el chatbot My AI fue criticado por los mensajes intercambiados con un usuario adulto que se registró como una niña de 13 años . Posteriormente, mi IA brindó consejos sobre cómo "establecer el estado de ánimo" para perder su virginidad con un hombre de 31 años y cómo ocultar un hematoma de los servicios de protección infantil.