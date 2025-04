Marcos Galperin, el argentino que se codea con los más ricos del mundo: ¿de cuánto es su fortuna?

El listado de los más ricos del mundo, que cada año publica el célebre ranking de la revista Forbes y que este año encabezan Elon Musk y Mark Zuckerberg con fortunas de u$s 342.000 millones y u$s 216.000 millones respectivamente, incluye a cinco argentinos. Cabe recordar que, para integrar esta lista, se debe contar con al menos u$s 1.000 millones.

En el puesto 382 se encuentra Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, “el eBay de América Latina” que ya opera en 18 países, con una fortuna de u$s 8.000 millones. De este modo, figura entre las 500 personas más ricas del mundo.

Luego, en el puesto 605, aparece Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, con un patrimonio de u$s 5.800 millones. Le sigue Eduardo Eurnekian (puesto 1.072), dueño de Corporación América y gestor de Aeropuertos Argentina, con u$s 3.400 millones.

En el puesto 751, con un patrimonio de u$s 4.800 billones, y como es habitual se encuentra Alejandro Bulgheroni, quien preside Pan American Energy Group. Pese a que figura dentro de la lista de Uruguay, el magnate es argentino.

En el puesto 2.233 figura Eduardo Costantini, empresario financiero y desarrollador inmobiliario, también creador del museo Malba, con una fortuna de USD 1.500 millones.

Como novedad, ingresó al ranking Delfín Jorge Ezequiel Carballo (puesto 2.623), cofundador de Macro Compañía Financiera (actual Banco Macro), con un patrimonio de u$s 1.200 millones.

Gregorio Pérez Companc, habitual en el ranking, ya no figura en el mismo, tras fallecer a los 89 años en 2024.

Aunque en Argentina existen patrimonios destacados en distintos sectores —incluidos empresarios y figuras del deporte, como suele mencionarse con la habitual pregunta sobre la ausencia de Messi—, el umbral para ingresar al ranking exige cifras de cuatro dígitos en millones de dólares. En los últimos años, la presencia argentina en este nivel de riqueza ha sido limitada. En la edición publicada en abril de 2024 también figuraban seis argentinos.

Las 10 personas más ricas del mundo

A nivel global, lidera la lista Elon Musk, confundador de siete compañías, entre ellas Tesla, SpaceX y xAI, seguido por Mark Zuckerberg, creador de Facebook.

Musk continúa como el hombre más rico del mundo, pese a las recientes caídas en las acciones de Tesla. En febrero, una baja de más del 25% en la cotización de la automotriz le restó u$s 62.000 millones a su fortuna. Aun así, mantiene un liderazgo sólido gracias a su presencia en sectores como la exploración espacial, la inteligencia artificial y las redes sociales.

1) Elon Musk (Tesla)

2) Mark Zuckerberg (Meta)

3) Jeff Bezos (Amazon)

4) Larry Ellison (Oracle)

5) Bernard Arnault & family (LVMH)

6) Warren Buffett (Berkshire Hathaway)

7) Larry Page (Google)

8) Sergey Brin (Alphabet)

9) Amancio Ortega (Inditex)

10) Steve Ballmer (Microsoft)