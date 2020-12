Mercados de granos: siguiendo el mercado de Chicago la tendencia fue estable

El comienzo de semana mostró un nivel de actividad estable con los precios ofrecidos siguiendo la tendencia de Chicago.

En la jornada de hoy, la plaza local se mostró estable en su nivel de actividad y con un saldo dispar entre las ofertas de los principales cultivos. Por trigo, destacaron bajas generalizadas estando en sintonía con el mercado de Chicago. Luego, el maíz mostró un mayor dinamismo con un amplio abanico de posiciones abiertas de compra y estable en materia de precios en términos generales. Por la soja, se alcanzó una mejora en su valor ofrecido en el segmento contractual en pesos, aunque no hubo ofertas en dólares y no se observaron ofrecimientos en los tramos diferidos.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago, finalizó la jornada en terreno dispar entre los principales cultivos. Por trigo, se registraron caídas en sus cotizaciones, dado que el mayor volumen productivo en Brasil ofició de resistencia a los precios, sumado al efecto de una toma de ganancias en dicho mercado. Por el maíz, también se observaron pérdidas siguiendo la tendencia del trigo. En el Mar Negro se espera un menor volumen productivo y una menor demanda externa por parte del cereal en Ucrania. Por último, la soja operó en terreno alcista a medida que Brasil espera importar cerca de 800.000 tn en 2021, frente a estimaciones anteriores que ubicaban sus importaciones en torno al 500.000 tn.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 82,2500 / 82,4500; 0,29% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 308.364 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.482.536 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, se tuvo escasas posiciones de compra por la oleaginosa aunque con una mejora en el precio respecto al día viernes. Por la soja contractual, el valor ofrecido se ubicó en $27.140/t sobre el final de la rueda de operaciones, lo cual representa un incremento de $240/t respecto a la última rueda de operaciones. No hubo ofertas en dólares y destacó la ausencia de posiciones abiertas en el tramo diferido.

GIRASOL

En el mercado de girasol, hubo más posiciones abiertas de compra, reapareciendo la oferta disponible en US$ 380/t. Luego, para el segmento de entrega entre los meses de diciembre y marzo la oferta de los compradores se mantuvo en US$ 380/t sin cambios.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, los precios ofrecidos por los compradores registraron bajas generalizadas en sintonía con el mercado de Chicago, mientras que hubo un nivel estable de compradores activos pujando por el cereal.

Por trigo con entrega en el mes de diciembre, se ofrecieron US$ 215/t, implicando una caída de USS$ 5/t respecto al día viernes. Luego, en enero la oferta se ubicó en US$ 216/t, cayendo US$ 4/t y la posición febrero operando también a la baja hasta los US$ 118/t. En marzo el valor ofrecido arribó a US$ 219/t y abril en US$ 220/t respectivamente.

MAÍZ

El panorama en el mercado de maíz fue estable, destacando el interés en las posiciones cercanas y siendo el cultivo con mayor dinamismo en términos generales.

Por maíz con entrega contractual, la mejor oferta abierta se mantuvo en US$ 190/t. Dicho valor se ofreció también para la entrega en el mes de enero, mientras que la posición febrero se ubicó en US$ 185/t.

En cuanto a la campaña 2020/21, para maíz con entrega entre marzo y mayo se ofrecieron US$ 180/t de forma abierta y por el tramo junio US$ 165/t, sin variaciones respecto a la última rueda. Luego, para el segmento julio la oferta cayó US$ 3/t hasta US$ 165/t, mientras que agosto se ubicó en US$ 162/t y septiembre en US$ 165/t, ambas por encima de lo registrado en la última jornada de operaciones.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por dicho producto.

SORGO

En la jornada de hoy, se ofrecieron abiertamente US$ 210/t por sorgo con entrega entre abril y junio del año próximo, sin cambios respecto a la rueda previa.