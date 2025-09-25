Mientras esperan la "lluvia de divisas", el dólar mayorista cede terreno y el mercado respira

El dólar mayorista cede presión y vuelve a caer este jueves, a la espera de la liquidación récord del agro ya que se cumplió el cupo de los u$s7.000 millones en tan solo tres días ante la baja de retenciones a cero. En ese marco, el Gobierno anunció que la exención de las retenciones continuarán solo para la exportación de carnes avícolas y bovinas, hasta el 31 de octubre próximo, tal como indicaba el Decreto 682 del lunes pasado.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta mañana a través de su propia cuenta de X. Esto ocurre, luego del malestar en los productores agropecuarios luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmara que se alcanzó el tope de u$s7.000 millones. Esto implicó la baja inmediata de la opción de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo el beneficio.

Fuentes del mercado indicaron que el dólar mayorista opera a $1325, una merma del 1,2% con respecto al miércoles, y adelantaron que en las próximas tres ruedas se debería ver mucho volumen por las ventas de exportaciones del agro. Esa presión bajista, sin embargo, debería ser compensada con la demanda de divisas que podría generar el Tesoro y que le pondrían un piso.

A su vez, el dólar oficial opera a $1.298,22 para la compra y a $1.353,52 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica a $1.295 para la compra y $1.345 para la venta. El dólar MEP opera a $1360,13, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.386,71.