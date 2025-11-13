El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, volvió a defender el esquema cambiario de bandas que lleva adelante el Gobierno. En este escenario, explicó que el país no está preparado para pasar a una flotación libre: "No podemos darnos el lujo de flotar libremente en un país que tiene la volatilidad política que tiene Argentina".

"Es decir, mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos", ahondó el ministro.

Así, también remarcó que la inestabilidad vivida en los últimos meses fue causada por la amenaza de la vuelta de la oposición: "Cuándo llegás a una situación así se produce lo que en los últimos cuatro meses vimos todos. Para el que decía que no era un riesgo político, bueno, vaya si lo era. Cuando salimos en abril del cepo, el tipo de cambio estaba flotando tranquilamente entre el medio de las bandas, y las tasas estaban en niveles normales. Cuando vino todo el ataque político, por supuesto que hubo que hacer un apretón monetario".

Caputo aseguró también que "la mayoría de los países no flota libremente. Definitivamente, ningún país en desarrollo". Más allá de la inestabilidad política, el ministro también aseguró que el país debe cumplir otras condiciones para abandonar las bandas cambiarias.

Entre ellas, destacó: "El mercado de cambios nuestro es un mercado que hoy está operando, más o menos, u$s200 millones por día - y les estoy haciendo precio, porque hace veinticuatro horas operó u$s90 millones-. Entonces, si alguien realmente cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera u$s90, u$s100, u$s200 o u$s250 millones por día, me parece que no operaron nunca un mercado. Entonces, no pidamos cosas que no se pueden hacer".