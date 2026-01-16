Migraciones aceptará la Green Card como documento válido para ingresar a la Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, dispuso que las residencias permanentes de Estados Unidos, conocidas como Green Cards, serán aceptadas como documentación suficiente para ingresar a la Argentina bajo las categorías migratorias de “Turista” u “Hombres de negocios”.

La medida implica una actualización normativa que reconoce a las tarjetas de residencia permanente emitidas por Estados Unidos como documentación alternativa al visado, simplificando así los requisitos de ingreso para quienes posean este estatus migratorio.

Desde Migraciones explicaron que, si bien el Decreto N° 892/16 y sus normas complementarias regulan el uso de las Autorizaciones de Viaje Electrónicas (AVE) para determinados titulares de visados, las Green Cards ofrecen un nivel de garantía superior. Esto se debe a que su otorgamiento por parte de las autoridades estadounidenses está sujeto a estrictos procesos de evaluación y seguridad, que incluyen controles exhaustivos de antecedentes.

En ese sentido, el organismo sostuvo que los titulares de residencias permanentes legales emitidas por Estados Unidos cumplen con condiciones suficientes para su ingreso al país sin necesidad de requisitos migratorios adicionales, manteniendo al mismo tiempo los estándares de control y seguridad establecidos por el Estado argentino.

La decisión se enmarca en una política orientada a facilitar los trámites migratorios, agilizar los procesos de ingreso y fortalecer los vínculos internacionales. Según indicaron fuentes oficiales, la actualización normativa busca acompañar la dinámica actual de los flujos turísticos y comerciales, promoviendo la llegada de viajeros que contribuyan al desarrollo económico y a la integración internacional.

Además, la aceptación de la Green Card como documento válido apunta a estimular el turismo receptivo y los viajes de negocios, reduciendo cargas administrativas tanto para los visitantes como para las autoridades migratorias.

Desde el Gobierno remarcaron que la medida no implica una flexibilización de los controles, sino una optimización de los mecanismos existentes, basada en la confianza en los sistemas de seguridad de países con altos estándares en materia migratoria.

Con esta decisión, la Argentina avanza en una estrategia de modernización de su política migratoria, alineada con prácticas internacionales y orientada a consolidar su posicionamiento como destino turístico y comercial, sin resignar los criterios de seguridad nacional.