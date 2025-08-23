Milei en Rosario: mucha economía, algo de política y un mensaje para los inversores

El presidente Javier Milei volvió a Rosario y fue el último orador del acto realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario por sus 141 años de vida. El discurso del libertario se centró en una "charla técnica" sobre las tasas de interés y, después, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y las nacionales, momento en el que llamó "sodomitas del capital, orcos y kukas" a una parte de la oposición.

En un tramo de su discurso, el mandatario nacional cuestionó a quienes pronosticaban un derrumbe económico y defendió su gestión. “La economía se contrajo durante el primer trimestre y a partir de abril (de 2024) empezó a expandirse, con lo cual ya llevamos cinco trimestres con la economía expandiéndose. Hemos llegado al nivel máximo que teníamos en 2011 y estamos en el pico de consumo”, aseveró.

“Todas esas cosas que dicen sobre que el consumo está deprimido y que la actividad no se recupera, es mucho relato, porque los datos dicen otra cosa. En el medio también pasaron cosas, esa recuperación de la actividad y caída de la inflación, hicieron que suban de forma continua los salarios reales desde abril del año pasado. Los crueles liberales sacamos de la pobreza a 12 millones de personas”.

También hubo espacio para referirse a las tasas. En ese sentido, el mandatrio indocó: "La tasa de caución no es la tasa relevante para la economía. Las tasas relevantes son las que son más largas y tampoco subieron tanto. Frente a un año electoral, los inversores tampoco quieren invertir hasta que no se despeje el horizonte". Al mismo tiempo, reconoció que "el futuro de los argentinos está en manos de los argentinos". "Si la sociedad elige suicidarse, elige suicidarse; pero también puede elegir abrazar las ideas de la libertad", analizó al concluir.

Dardos políticos

Tras hablar de tasa de interés y economía, Milei se volcó a las definiciones políticas. "Tiene dos tipos de políticos: los que abrazan la libertad y gente razonable, y del otro lado tiene a los orcos, los kukas", señaló en Rosario.

"Explícitamente, un diputado kirchnerista dice que su programa de Gobierno es romper lo que hizo este Gobierno. O tienen un candidato en Provincia que dice que a cada quien según su necesidad, y de cada quien según su posibilidad. O sea, está recitando a Marx, no sé si se dan cuenta", añadió.

En el mismo sentido, el libertario se refirió a las elecciones en la provincia de Buenos Aires: "Para los kukas, la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral".