Milei enseña su plan de gobierno "pro mercado" al FMI y la Casa Blanca

El presidente electo Javier Milei pasó por Nueva York en la primera jornada de su gira por Estados Unidos. Este martes, todas las expectativas estarán puestas en las reuniones que llevará a cabo con el FMI y la Casa Blanca para presentarse y explicar su plan económico. Aunque el principal motivo del viaje es el de hacer un acercamiento inicial, está latente la posibilidad de comenzar a buscar financiamiento en divisas.

Las cotizaciones de los dólares financieros registraron caídas de hasta 8,6% durante la jornada del lunes. Analistas consideraron que la baja se explica por las lecturas de augurio de un gobierno "pro mercado".

Milei inició su agenda en Estados Unidos con la visita a "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch". Los platos fuertes serán este martes: encarará reuniones con autoridades del FMI y tendrá un encuentro con asesores de Seguridad Nacional en la Casa Blanca.

No obstante, el entorno de Milei aclaró que las reuniones "no son en búsqueda de financiamiento", sino que pretenden "explicar el plan económico: ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulacion". De todos modos, como parte de la comitiva viajó el ex secretario de finanzas Luis "Toto Caputo" quien se perfila fuerte para ocupar el Ministerio de Economía, y quién iba a tener encuentros de "saludo" con fondos de Wall Street.

"Está claro que la Argentina tiene un problema con las Leliq. Necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta y no hay nadie mejor que Luis "Toto" Caputo", había explicado Milei antes de partir para EEUU. Una vez pasado el martes, el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se quedará unos días más junto a Caputo. El presidente electo regresará el martes por la tarde.

Baja el CCL y el mercado apoya el plan de Milei

Tras haber ganado Milei el balotaje, Wall Street se mostró conforme con un futuro presidente argentino "pro mercado". En el arranque de la semana, el dólar CCL cayó un 7,1% a $858,58, su contracción más pronunciada desde el 23 de octubre. El MEP en todas sus variantes siguió el mismo camino de descenso: su versión con AL30 recortó un 8,6% a $889,15; el MEP Ledes bajó un 5% a 899,38; y el MEP Senebi se achicó un 5,9% a $904,87.