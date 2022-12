Netflix aumenta los precios: el ranking de valores en el mundo del streaming

Netflix confirmó que sus tarifas aumentarán antes del inicio del 2023. En un año en el que logró recuperar los millones de suscriptores que perdió durante los primeros meses del 2022, aún así continúa con nuevas medidas para incrementar sus ingresos, lo que generó disconformidad en sus clientes.

Las producciones que estrenó la plataforma de streaming este último tiempo lograron retener y sumar usuarios. Entre ellas, la cuarta temporada de Stranger Things, la serie de Jeffrey Dahmer, y ahora la nueva serie de Merlina Addams, que ya rompió récords en la audiencia."

Netflix atendió los reclamos de los usuarios que popularizaron la consigna "Chau Netflix", luego de que la plataforma anuncie que iba a comenzar a cobrar extra por usar una cuenta en diferentes hogares. Si bien dio marcha atrás con esa medida, a partir del 26 de diciembre aplicará aumentos de 60% en todos sus planes para los clientes de Argentina.

En un contexto de alta inflación en el país, se hace más difícil pagar las suscripciones a los diferentes servicios de streaming. No es una excepción en el caso de Netflix, que actualizó los precios de sus tres planes de suscripción.

Las opciones de contratación disponibles son Básico, Estándar y Premium. A sus precios, dispuestos por Netflix, a los que se les debe agregar 76% extra por los impuestos que rigen en Argentina: 8% por impuesto PAIS, 45% de adelanto del impuesto a las Ganancias, 21% de IVA y 2% de Ingresos Brutos.

Aumentos en Netflix

Los precios para los usuarios actuales son: Plan básico $429 ($755 con impuestos), Plan estándar $799 ($1.406 con impuestos), Plan premium $1199 ($2.110 con impuestos).

Ahora, con el aumento, el precio de Netflix según cada plan pasará a ser:

Plan Básico: $699 ($1.230 final, con impuestos)

Plan Estándar: $1299 ($2.286 final)

Plan Premium $1899 ($3.342 final)

Los nuevos precios regirán a partir del 26 de diciembre para los usuarios actuales, pero ya están vigentes para aquellas personas que se suscriban ahora.

Precios en el mercado del streaming

1) Amazon Prime Video + HBO Max + Disney+

El servicio de streaming de Jeff Bezos, Prime Video, fue una de las primeras competencias de Netflix. Ofrece la popular serie The Office como una de las principales novedades que no tiene su competencia. La llegada de HBO Max (que también tiene The Office) y Disney Plus permitió un abanico mucho más amplio que Netflix no posee.

Clásicos del cine como Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, Carrie de Brian De Palma, Misery de Rob Reiner, y series como The Boys, Fleabag y Los anillos del poder, la nueva serie del mundo de El Señor de los Anillos se pueden encontrar dentro de Prime Video.

Mientras tanto, en Disney + se puede encontrar toda la franquicia de Marvel, como la de Star Wars y demás clásicos de Disney.

Por su parte, HBO Max integra una lista que combina títulos del Hollywood clásico, como las películas de Alfred Hitchcock y la dupla Fred Astaire con Rita Hayworth, films más modernos de los ochenta y noventa como Los puentes de Madison de Clint Eastwood, y estrenos actuales como No Te Preocupes Cariño de Olivia Wilde y Elvis de Baz Luhrmann.

Amazon $572,82 final + HBO Max $873,25 final + Disney $385 = $1831,7 con impuestos incluidos, más barato que los $2.286 que sale el plan Estándar de Netflix.

2) Qubit TV y Mubi

Los amantes del cine quizás prefieran catálogos que estén acorde a sus gustos, y eso es algo que cumplen tanto Qubit TV como Mubi, dos opciones que priorizan el cine clásico y de autor, pasando por películas que estuvieron en festivales, entre otras.

Películas de Wong Kar-wai, la Nouvelle Vague, Yorgos Lanthimos, Charles Chaplin, John Ford, Woody Allen, Dario Argento, Alfred Hitchcock y John Carpenter son algunas de las tantas que se encuentran en estas dos opciones-

Qubit TV $749 final + Mubi $1054 final = $1.803 con impuestos incluidos

Mubi incluso tiene un plan especial para estudiantes, por lo que es incluso más barato: $399 final por mes.

3) Star+ Disney + Paramount+ + Prime Video

Paramount+ es otro de los servicios de streaming que está disponible para su contratación, siendo hoy en día el más barato del mercado con precio final. The Handmaid's Tale, El Gerente, South Park, Yellowstone y The Offer son algunos de los contenidos que ofrecen desde su servicio.

A ese precio, se le puede sumar otras plataformas de streaming para armar un combo que se iguale al precio Premium de Netflix. En ese sentido, Starplus tiene una opción para contratar junto al servicio de Disney+.

Star+ y Disney+ a $995 + Paramount+ a $318 final + Amazon Prime a $572,82 = $1.885 con impuestos incluidos