"Ningún peso va a la calle": el Gobierno sacó una licitación de la galera y captó $3,8 billones

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que en la licitación se adjudicó $3,788 billones sobre un total de ofertas recibidas por $3,799 billones. En esta oportunidad el gobierno consiguió refinanciar a un costo equivalente al de un plazo fijo mayorista más un 1%.

Quirno indicó: "Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el BCRA", anunció. Es de recordar que del último llamado, hoy se liquidaron unos $5,8 billones.

➡️ 28/11/25 (M28N5) $3,788 billones a +1,00% TNA



En la licitación del miércoles de la semana pasada se renovaron unos $9 billones sobre un total de $15 billones. La diferencia de $2 billones de esta jornada fue a la normas de encajes de los bancos. Al respecto, el director del Banco Central Federico Furiase señaló: "Ningún peso va a la calle".

El jueves el BCRA anunció una suba de encajes de 5 puntos para los depósitos a la vista en bancos del grupo A, de los Fondos Comunes, money market y las cauciones. Hasta el 28 de noviembre los encajes de los primeros aumentarán de 45% a 50%, mientras que de los segundos pasarán de 40% a 45%.

Este incremento podrá ser integrado con títulos públicos. Además, podrán integrarse 3 puntos adicionales con títulos del Tesoro adquiridos en las licitaciones especiales.

Claves para el ecosistema empresarial regional

La maniobra del equipo económico presenta un escenario de lectura obligada para el empresariado de Rosario y la región. La estrategia de "absorción monetaria" a través de la licitación de deuda y el ajuste de los encajes bancarios no es un mero tecnicismo financiero, sino una señal directa sobre el rumbo del costo del dinero y la disponibilidad de crédito, dos variables críticas para cualquier plan de negocios.

Su objetivo es claro: reducir la emisión monetaria para contener la inflación y, a la vez, generar mecanismos de financiamiento para el Estado que no dependan de la "maquinita".

Para el empresario local, esta política de "ningún peso a la calle" implica varias consideraciones estratégicas: