Números finales y sorprendentes de las exportaciones agroindustriales en 2022

En 2022, el complejo agroexportador generó divisas por u$s 55.216,3 millones, un 7,9% más en relación al año previo, de acuerdo a un informe elaborado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

En términos de facturación, los envíos aumentaron en u$s 4.059 millones. Al analizar volúmenes exportadores, se registró un retroceso interanual de 6,1%. En este punto, la suba en el precio de los commodities ayudó a compensar la caída en la cantidad de despachos.

“A precios de 2021, las exportaciones hubiesen sido de u$s 48.217 millones, casi 13% menores”, explicaron desde la entidad.

El complejo soja representó el 40,9% de los envíos, seguido por el maíz, con 16,9%. En el caso de la oleaginosa, la cadena genero divisas por U$S 22.597 millones, unos USD545 millones más en relación a 2021. Por su parte, el cereal facturó U$S 9.341 millones, U$S 178,6 millones más en la comparativa interanual.

Los complejos más destacados

Las cadenas de valor con mayor aumento interanual en sus exportaciones fueron alfalfa (73,2%); cebada (69,6%) y ovoavícola, con 52%. En la vereda opuesta, el comercio exterior del sector porcino cayó un 92,3%, seguido por el resto frutícola (34,7% y cítricos (excluido limón), con 28,3%.

En el caso de la alfalfa, las ventas pasaron de u$s 24,5 millones a u$s 42,5 millones; en cebada crecieron de U$S 928,6 millones a u$s 1.574 millones y el ovoavícola de u$s 10,7 millones a u$s 16,3 millones.