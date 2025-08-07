Paritaria mercantil: ¿cómo quedaron los aumentos para los empleados de comercio?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) anunció la homologación oficial del nuevo acuerdo paritario para el segundo semestre del año. El convenio, que corresponde a la paritaria anual 2024/2025, fue firmado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

Las partes pactaron un incremento salarial del 6% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de junio de 2025, con más los porcentuales no remunerativos vigentes.

La suba del 6% se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 1% a partir del mes de julio de 2025; 1% a partir del mes de agosto de 2025; 1% a partir del mes de septiembre de 2025; 1% a partir del mes de octubre de 2025; 1% a partir del mes de noviembre de 2025 y 1% a partir del mes de diciembre de 2025.

Por otra parte, se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa que, durante el segundo semestre, se abonará conforme al siguiente esquema: $ 40.000 durante el mes de julio de 2025; $ 40.000 durante el mes de agosto de 2025; $ 40.000 durante el mes de septiembre de 2025; $ 40.000 durante el mes de octubre de 2025; $ 40.000 durante el mes de noviembre de 2025 y $ 40.000 durante el mes de diciembre de 2025.

Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de julio de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de noviembre de 2025 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.

Cláusula de revisión y compromiso de diálogo

El convenio también contempla una cláusula de revisión, que se llevará a cabo en noviembre. Sobre el acuerdo, Cavalieri afirmó que representa una "señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas", destacó.

El dirigente gremial resaltó además que la homologación brinda "certeza jurídica y previsibilidad a las partes", a la vez que permite monitorear la «dinámica inflacionaria» que atraviesa el país y su impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.