Punto final para los aportes a cámaras empresariales: ¿justicia o golpe a las pymes?

Con el Decreto 149/2025, publicado el miércoles en el Boletín Oficial, ya no se podrá obligar a las empresas empleadoras a aportar dinero a cámaras empresariales, algo que se hacía en virtud de acuerdos colectivos de trabajo. Se trata de una medida del Gobierno contra las contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de esos acuerdos, que deben pagar empleadores no asociados o afiliados.

El recorte de los aportes obligatorios marca un cambio en el modelo de financiamiento de las cámaras empresariales. Mientras algunos celebran la transparencia y el fin del manejo discrecional, otros advierten que muchas entidades podrían ver reducida su capacidad de asistencia a las pymes. El desafío ahora pasa por saber cómo se sostendrán estas organizaciones sin los aportes obligatorios y si realmente podrán continuar brindando servicios esenciales a los empresarios en un contexto de crisis e incertidumbre.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recogieron el guante y remarcaron que la continuidad de dichos aportes es importante en los mismos términos en los que se están efectuando actualmente.

Desde la CAME calificaron como "inexacta" la información que circula en diversos medios de comunicación, donde se infiere que parte de los fondos son destinados al sostenimiento de las entidades sindicales. Por el contrario, "los recursos son únicamente administrados por el sector patronal, ya que son aportes de los empresarios al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) para beneficiar y profesionalizar a las pymes de todo el país"

"El mencionado instituto es una asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica, para un fin específico y financiado únicamente por aportes de las empresas o comercios y no por los empleados, por lo tanto, el trabajador no sufre ningún tipo de descuento por esta contribución y entendemos que no estaría alcanzado por el Decreto 149/2025".