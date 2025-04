¿Qué son las unidades de apuesta y cómo se calculan?

Una unidad de apuesta es simplemente la cantidad que se apuesta. Un ejemplo sería, apostar a que el Real Madrid ganará la Champions League (otra vez). Es fundamental comprenderla porque muestra su riesgo en una apuesta y se vincula con toda su estrategia en cuanto al dinero.

Y no, las unidades de apuesta no están vinculadas a ninguna casa de apuestas; son un término universal. Comparar opciones en Legalbet, que revisa operadores españoles, o explorar plataformas similares que cubren casas de apuestas en países como Colombia o México, es algo que muchos jugadores experimentados hacen cuando buscan un operador que se ajuste a su estilo. Algunas plataformas le tientan con cuotas más altas, otras con bonos llamativos o un amable equipo de atención al cliente. Pero independientemente de dónde apuestas, el concepto de unidades no cambia. Entender cómo funcionan mantiene sus apuestas estables. A continuación, se explica qué son las unidades de apuestas y cómo calcularlas.

¿Qué significa una unidad en las apuestas deportivas?

¿Qué son las unidades en las apuestas? Una unidad en las apuestas deportivas puede definirse como una cantidad estandarizada de dinero. Un ejemplo simple sería que usted tiene 1000 ARS en su billetera, pero prefiere distribuir ese dinero en varias apuestas en lugar de arriesgar toda la cantidad en una sola. Una unidad, por lo tanto, es una parte de ese presupuesto, pero exactamente cuánto vale la unidad lo determina el apostador.

¿Cómo calcular el valor de una unidad?

A partir de un presupuesto de 100 ARS, una unidad de apuesta podría ser simplemente 1 ARS, ya que usar el 1 % del presupuesto total—sea cual sea su valor—facilita mucho las cosas. Es precisamente el valor del presupuesto lo que determina el valor de la unidad de apuesta. Por ejemplo, si el presupuesto fuera de 1.000 ARS, entonces cada unidad al 1 % equivaldría a 10 ARS. La mayoría de los apostadores establece que una unidad representa entre el 1 % y el 5 % del presupuesto total.

Fórmula para calcular las unidades en las apuestas

La fórmula habitual para calcular las unidades de apuesta consiste en dividir el saldo total entre 100. Esto hace que cada unidad represente el 1 % del balance. Es decir, multiplicar su presupuesto por 0,01. Por ejemplo, si tiene 50 ARS, una unidad será 0,50 ARS. Si tiene 200, entonces será 2 ARS. Este método mantiene todo de forma extremadamente sencilla.

Presupuesto * 0.01 = Unidad de apuesta

La fórmula es la misma para cualquier valor porcentual de unidades en las apuestas. Si un apostador quiere que una unidad de apuesta sea el 3% del presupuesto, entonces el cálculo simplemente cambiaría a:

Presupuesto * 0.03 = Unidad de apuesta

¿Cómo difieren las unidades de apuesta?

La cantidad de unidades asignadas a una apuesta particular está directamente relacionada con el nivel de confianza que el apostador tiene en el resultado. Las cuotas de 2.00 tienen una probabilidad implícita bastante fuerte, por lo que los apostadores pueden sentirse más confiados y colocar 5 unidades en esa opción.

Pero una cuota de 5.00 en un jugador sin clasificación para vencer a Carlos Alcaraz en la primera ronda del Open de Francia no es típicamente el tipo de pronóstico en el que los apostadores pondrán muchas unidades, ya que es una apuesta de mayor riesgo. Por lo tanto, estos términos no son lo mismo, y puede haber más de una unidad en una sola apuesta. La principal diferencia entre estas ideas es la siguiente:

Unidad

Es una parte igual del presupuesto total. Esto puede considerarse como una tasa fija de apuestas, ya que el valor de una unidad no cambiará.

Apuesta

Se relaciona con el nivel de confianza que el apostador tiene en el resultado y cuántas unidades utiliza para un pronóstico. Más unidades simplemente significan un valor monetario más alto.

¿Cómo usar las unidades para medir las ganancias?

Las unidades de apuesta son una herramienta bastante útil para eliminar el ruido, especialmente cuando sus apuestas varían en tamaño. Olvídese de las cifras brutas en efectivo; dicen poco cuando una apuesta es de 100 ARS y la siguiente de 1.000 ARS. Las unidades nivelan el terreno. Le ofrecen una perspectiva constante para evaluar ganancias y pérdidas, sin importar cuán impredecibles sean los altibajos de su presupuesto. Solo necesita un cálculo rápido para saber cómo le está yendo realmente (en unidades, por supuesto):

Apuesta en unidades de apuestas * Cuotas decimales - Apuesta en unidades = Ganancia en unidades

Ejemplo:

5 unidades multiplicadas por 2.50 de cuota decimal devuelven 12.50 unidades

Al restar las 5 unidades de apuesta utilizadas, quedan 7.50 unidades de ganancia

Esto no significa que cada apuesta deba ser exactamente una unidad, pero usarlas es una manera de tener estructura y consistencia en las apuestas. Esa consistencia puede ayudar enormemente cuando se trata de analizar cómo está funcionando una estrategia de apuestas, en lugar de basarte en ganancias arbitrarias de diferentes valores de apuestas.

Apuestas responsables

Tomar responsabilidad sobre las acciones de juego es vital para tener una buena experiencia. Al fin y al cabo, siempre tiene que saber lo que realmente está arriesgando. Encima, las apuestas deportivas pueden ser una actividad muy emocional, lo cual se nota de forma aún más intensa cuando los resultados no van a su favor, y eso puede llevar a realizar apuestas impulsivas y no planificadas, lo que puede poner en riesgo su presupuesto. Es mejor tener una estrategia establecida y una unidad por apuesta para saber exactamente lo que puede permitirse perder.