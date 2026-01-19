Rigen nuevas categorías y escalas del Impuesto a las Ganancias: ¿cuál es el piso salarial?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las nuevas categorías y escalas del Impuesto a las Ganancias – cuarta categoría, que han entrado en vigencia desde el 1° de enero de 2026 y serán aplicables hasta julio de este año.

Este ajuste semestral responde a la variación de la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025, que fue del 14,29 %, y se trasladó automáticamente a los parámetros del tributo: mínimo no imponible, deducciones por cargas de familia y escalas de alícuotas.

¿Desde qué salario se paga?

* Empleado soltero sin hijos comenzará a pagar Ganancias si su ingreso neto mensual supera $2.490.038.

* Casado sin hijos tributa desde $2.894.000 netos.

* Casado con dos hijos paga Ganancias si supera $3.302.179 netos mensuales.

Estos nuevos valores representan un alivio para los salarios más bajos del empleo en relación de dependencia, ya que ajustan el piso de tributación por encima de la inflación reciente.

Deducciones actualizadas

Además del mínimo no imponible, ARCA actualizó las deducciones por cargas de familia:

* Ganancia no imponible anual: $5.151.802,50.

* Deducciones por cónyuge: $4.851.964,66.

* Por cada hijo menor: $2.446.863,48.

* Deducción especial total: $18.031.308,76.

Estas cifras se restan de la ganancia neta imponible antes de calcular cuánto impuesto corresponde pagar, favoreciendo una menor carga tributaria para muchos trabajadores con cargas familiares.

Retroactividad y devoluciones

Las escalas y categorías rigen desde 1° de enero, por lo que si una empresa ya aplicó las tablas antiguas para el pago de sueldos de enero, deberá rectificar y devolver en febrero lo que haya retenido de más por Ganancias.

Esto implica ajustes en sistemas de liquidación salarial y un cálculo cuidadoso de deducciones personales para aplicar correctamente las nuevas escalas.