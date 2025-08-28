Rosario se pone a la vanguardia: el boom de los Analistas de Datos que te acerca a empleos bien remunerados

Imaginate que un día te levantás, prendés la computadora y empezás a buscar trabajo. Entrás a las plataformas más conocidas y, entre ofertas de toda clase, empezás a ver algo que se repite una y otra vez: “Se busca analista de datos”, “Urgente: especialista en BI”, “Necesitamos Data Analyst”. Al principio no le das bola, pero a medida que pasan las semanas, la búsqueda se vuelve más intensa y te das cuenta de que no es una casualidad. Es el mercado. Te genera una mezcla de curiosidad y un poco de frustración, porque sentís que te estás perdiendo algo, una ola que está pasando de largo y no sabés cómo surfearla.

Así se siente hoy el mercado laboral para miles de profesionales y/o estudiantes en Argentina. Hay un vacío, una necesidad insatisfecha, y del otro lado un montón de gente que no sabe por dónde empezar. La brecha es enorme. Las empresas, desde la más grande a la más chica, están con la necesidad de encontrar perfiles que sepan interpretar datos. No es una moda pasajera, es una necesidad real. ¿Por qué? Porque en la era digital, los datos son la nafta que hace andar el motor de cualquier negocio. El problema es que a la mayoría le falta el "mecánico" que sepa poner en marcha ese motor. No es un tema solo de tecnología, sino de saber leer e interpretar lo que la tecnología nos dice.

Y lo paradójico es que, si bien suena a algo super complejo y elitista, el análisis de datos se democratizó. Hace 10 o 15 años, la única forma de acceder a ese conocimiento era con un posgrado carísimo o trabajando en una multinacional. Hoy, gracias a la evolución de las herramientas, que son mucho más intuitivas y amigables, cualquiera con ganas de aprender puede hacerlo. Por eso, perfiles que vienen del mundo de Ciencias Económicas, Ingenierías (no necesariamente sistemas), Sociales como las licenciaturas o incluso Biológicas como Química o Biotecnología, están encontrando en los datos la llave para abrir puertas que hasta hace poco parecían cerradas. Es el complemento perfecto para potenciar cualquier carrera.

El pionero que transformó el mercado desde la ciudad

Ahora, dejame contarte la historia de Marco Spirandelli, un rosarino que vió esta necesidad hace más de quince años, cuando nadie hablaba de estas cosas. En 2008, mientras el país todavía se recuperaba de la crisis y el mundo de la tecnología era para unos pocos elegidos, Marco, que venía del palo de la Administración y las Finanzas, descubrió una herramienta que le voló la cabeza: Qlik. En ese momento, las empresas gestionaban la información con planillas de Excel que eran un verdadero dolor de cabeza, con datos por todos lados que confundían más que ayudar a tomar decisiones. Marco se dio cuenta de que la clave no era la cantidad de datos, sino la calidad de la información. La oportunidad estaba ahí, latiendo.

Fue entonces que fundó iDimension Consulting. Su idea era simple pero revolucionaria para la época: asesorar a las empresas para que sus datos se convirtieran en información útil para tomar decisiones. Empezó a trabajar con Qlik como partner autorizado, a implementarlo en empresas de todo el país. Y acá viene lo interesante: no lo hizo solo con ingenieros y programadores. Su enfoque siempre fue el de un equipo interdisciplinario, porque para entender un negocio no solo se necesita saber de sistemas, se necesita saber de negocios. Como él mismo dice: "El dato en sí mismo no es nada. El valor está en la pregunta correcta y en la capacidad de transformar ese dato en una decisión."

El camino no fue fácil. El mercado desconfiaba, las empresas preferían seguir con sus viejos métodos. Pero poco a poco, los resultados empezaron a hablar por sí solos. Los clientes que apostaron por iDimension empezaron a ver un antes y un después en su gestión. Pasaban de manejar información caótica a tener paneles de control visuales, intuitivos, que les permitían entender en un vistazo dónde estaban parados y hacia dónde iban. La empresa se convirtió en un faro en el sector, y hoy es el partner de Qlik con más implementaciones en Argentina. Lo que empezó como una pequeña consultora en Rosario, se expandió y dejó una huella en todo el país.

El éxito de iDimension no es solo empresarial, es también la prueba de que el mercado laboral tiene un futuro prometedor. Por eso, en los últimos años, Marco junto a Cristian Agüero de Jupi Digital decidieron no solo asesorar a empresas, sino también formar a los futuros profesionales que el mercado necesita a través de talleres gratuitos como el que se dará este Sábado en el centro de Rosario, buscan achicar esa brecha, mostrando que el análisis de datos no es una utopía, sino una disciplina al alcance de la mano.

En Rosario, este Sábado 30 de agosto de 2025, se abrirán las puertas para un taller gratuito de introducción al Análisis de Datos (Registrarse en este link).

La idea es simple: que cualquiera que se sienta como ese profesional perdido que no encuentra su lugar, vea que el camino no es tan complicado. Se enseñarán las tres claves para entrar a esta disciplina: qué es el análisis de datos, cómo hacer tu primera aplicación analítica desde cero y, lo más importante, cómo conseguir trabajo de analista. No es solo un taller, es una puesta en valor de un conocimiento que, en un país como el nuestro, se vuelve la herramienta más valiosa para un futuro con empleo de calidad.