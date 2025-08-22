Se concretó la primera colocación de obligaciones negociables: ¿a qué tasa?

La Comisión Nacional de Valores informa que se realizó la primera colocación de obligaciones negociables de mediano impacto bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, confirmó la colocación de las primeras ONs con aprobación automática de mediano impacto. "Estamos orgullosos de que la simplificación y abreviación de procesos que impulsamos bajo los innovadores regímenes especiales de Oferta Pública Automática, por un lado, para emisiones de bajo y mediano impacto y por otro, para emisores frecuentes, tengan resultados exitosos”. Y añadió que “estos regímenes contribuyen a desregular el mercado de capitales, simplificar los trámites de emisión y otorgar mayor libertad a los actores para elegir el momento en el cual salir al mercado”.

La colocación correspondió a una emisión en dólares (MEP) con un plazo de 36 meses y tasa fija del 9,5% nominal anual, alcanzando el monto máximo de emisión de U$S 7.000.000, tras recibir ofertas por más de U$S 7,7 millones (factor de prorrateo: 78,91%).

La RG N° 1047 incorporó dos regímenes simplificados para el ofrecimiento de valores negociables que, por su bajo o mediano impacto, pueden quedar total o parcialmente eximidos de ciertas obligaciones y requerimientos del régimen general de oferta pública. Estos regímenes permiten que dichas colocaciones sean consideradas ofertas públicas con autorización automática de la CNV, a fin de de dinamizar y simplificar los mecanismos y procesos de emisión y colocación en el mercado de capitales.

El objetivo de este régimen simplificado ha sido incentivar y agilizar el acceso de empresas al financiamiento productivo a través del mercado de capitales, favoreciendo la diversificación de emisores y el fortalecimiento de la economía real.

La Voz del Mercado: ¿Qué implica esta movida para las empresas locales?

La noticia de la primera colocación exitosa bajo el nuevo régimen de la CNV es un hito que va más allá de un simple anuncio técnico. Para los empresarios de Rosario y la región, acostumbrados a buscar financiación en el sector bancario tradicional, este evento abre una puerta de oro. Se trata de una alternativa de financiamiento productivo más ágil, menos burocrática y con costos competitivos.

La tasa del 9,5% nominal anual en dólares, aunque pueda parecer alta en comparación con otros mercados, es un valor atractivo considerando el contexto local y las condiciones de acceso. Demuestra que existe un apetito inversor por instrumentos de deuda de empresas locales, lo que genera un círculo virtuoso: las empresas se financian de forma eficiente y los inversores diversifican su cartera.

Lo que hay que tener en el radar es la empresa detrás de esta emisión. Aunque el comunicado no la nombra, la primera en animarse a esta modalidad sienta un precedente. Su éxito servirá de ejemplo y de caso de estudio para otras pymes y empresas de mediano tamaño de nuestra región que buscan expandir sus operaciones, modernizar su tecnología o financiar proyectos estratégicos sin depender de las líneas de crédito convencionales. Esta herramienta, en definitiva, no solo dinamiza el mercado de capitales, sino que puede ser un motor clave para el crecimiento de la economía real en el corazón productivo de Argentina.