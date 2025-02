Trump no afloja: se vienen aranceles del 25% para autos y productos farmaceúticos

El presidente estadounidense, Donald Trump, calculó que el nuevo arancel para las importaciones de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos.

Desde su toma de posesión hace cuatro semanas, Trump ha impuesto un arancel del 10% a todas las importaciones desde China, además de los gravámenes ya existentes. También ha anunciado, aunque postergado por un mes, aranceles del 25 % a productos provenientes de México y a importaciones no energéticas de Canadá.

Ahora, el mandatario estadounidense remarcó que los aranceles sectoriales a productos farmacéuticos y chips semiconductores comenzarían en "25 % o más", aumentando sustancialmente en el transcurso de un año. Asimismo, planea aplicar tarifas similares a los automóviles a partir del 2 de abril.

Sin embargo, la reacción del mercado fue moderada, ya que los inversores cada vez más perciben estas amenazas como herramientas de negociación. Aun así, el dólar estadounidense mostró fortaleza debido a la preocupación por tensiones geopolíticas, como las complicadas negociaciones entre Rusia y Ucrania, lo que impulsó la demanda de activos refugio.

A partir de cuándo

"Probablemente lo diré el 2 de abril, pero será en torno al 25%", dijo el líder republicano, que avanzó el pasado 14 de febrero su intención de imponer esos gravámenes en la industria de la automoción.

Trump ya anticipó que los aranceles para los semiconductores y las farmacéuticas subirán de forma muy considerable a lo largo del año".

"La Unión Europea ha sido muy injusta con nosotros. Tenemos un déficit de 350.000 millones de dólares. No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, se llevan muy poco. Vamos a tener que arreglar eso y lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda al respecto", apuntó desde Mar-a-Lago en el marco de un acto de firma de órdenes ejecutivas.