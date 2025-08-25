Una más para el cuaderno: la nuez pecán sin cáscara argentina se va para Israel

Argentina logró la apertura del mercado de Israel para la exportación de nuez pecán sin cáscara, gracias al resultado de las negociaciones sostenidas entre el Senasa y el Servicio de Protección Vegetal e Inspección de Plantas (PPIS) de ese país.

Previamente, el PPIS realizó un análisis de riesgo de plagas, basado en la información proporcionada por el Senasa sobre la situación fitosanitaria del producto y su procesamiento en Argentina. De esta manera, a partir de agosto de este año, Israel autoriza la importación del fruto seco para consumo humano desde Argentina.

Asimismo, la información necesaria para el proceso de certificación fitosanitaria ya se encuentra registrada en la plataforma CERT-POV del organismo sanitario nacional, lo que permitirá agilizar los trámites de exportación.

En 2024 el Senasa certificó la exportación de 611,75 toneladas de nuez pecán sin cáscara. Los principales destinos son: Estados Unidos (125 tn), Países Bajos (70 tn), Bielorrusia (66 tn), Federación Rusa (55 tn) y Turquía (51 tn).

Características y beneficios

La nuez de pecan sin cáscara es un fruto seco rico en nutrientes, pero además presenta beneficios para la salud y características de esta deliciosa nuez:

* Rica en grasas saludables: La nuez de pecan es una excelente fuente de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que pueden ayudar a reducir el colesterol LDL y mejorar la salud cardiovascular.

* Fuente de antioxidantes: La nuez de pecan contiene una variedad de antioxidantes, incluyendo flavonoides y ácidos fenólicos, que pueden ayudar a proteger contra el estrés oxidativo y la inflamación.

* Rica en minerales: La nuez de pecan es una buena fuente de minerales como el magnesio, el potasio y el zinc, que son importantes para la salud ósea, muscular y cardiovascular.

* Beneficios para la salud: La nuez de pecan ha sido asociada con varios beneficios para la salud, incluyendo la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, la mejora de la función cognitiva y la reducción del estrés oxidativo.