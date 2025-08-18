Una minera "top" del mundo quiere invertir más de u$s 13.000 millones en Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer este lunes que la minera Glencore solicitó la adhesión de sus proyectos El Pachón y Agua Rica, en las provincias de San Juan y Catamarca, al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión prevista por u$s13.500 millones.

"Glencore, una de las empresas mineras más importantes del mundo, presentó dos nuevos proyectos de minería de cobre al RIGI: Pachón, en la provincia de San Juan, y Minera Agua Rica, en Catamarca. Estos proyectos implican una inversión conjunta de u$s13.500 millones", aseguró el titular de la cartera económica.

Con esto, "ya se presentaron al RIGI 20 proyectos en distintos sectores industriales por más de u$s33.600 millones", afirmó el ministro, lo que además de la minería incluye proyetcos de energías renobables, de desarrollo industrial y del sector del gas y el petróleo.

La minera global informó haber "solicitado la adhesión al RIGI de sus proyectos El Pachón y Agua Rica, de los cuales es propietario en un 100%, con una inversión de capital prevista de u$s4.000 millones para el desarrollo de Agua Rica y u$s9.500millones para El Pachón en su fase 1, durante la próxima década".

Con más de 150.000 empleados y contratistas, y presencia en más de 35 países, Glencore tiene como clientes a consumidores industriales, como los de los sectores automovilístico, siderúrgico, de generación de energía, de fabricación de baterías y petróleo. También proporciona financiación, logística y otros servicios a productores y consumidores de productos básicos.





El Impacto y la oportunidad para Rosario y la región

La confirmación de la adhesión de los proyectos de Glencore al RIGI no es solo una noticia de alto impacto para las provincias cordilleranas, sino que representa una señal contundente y una oportunidad tangible para el entramado industrial y de servicios de Rosario y su región. La magnitud de la inversión, enfocada en el cobre —un mineral estratégico para la transición energética global—, generará una demanda de bienes y servicios que excederá con creces la capacidad instalada de las economías locales de San Juan y Catamarca, abriendo un abanico de posibilidades para el empresariado santafesino.

Cuestiones a ser Consideradas por los Empresarios Locales:

Una Cadena de Valor Multimillonaria: Se estima que la construcción y operación de un proyecto minero de esta escala destina cerca del 40% de su presupuesto a la contratación de proveedores. Esto implica un mercado potencial de miles de millones de dólares en servicios, insumos y bienes de capital que deberá ser abastecido. Para Rosario y su hinterland, esto se traduce en oportunidades directas para sectores clave.

Se estima que la construcción y operación de un proyecto minero de esta escala destina cerca del 40% de su presupuesto a la contratación de proveedores. Esto implica un mercado potencial de miles de millones de dólares en servicios, insumos y bienes de capital que deberá ser abastecido. Para Rosario y su hinterland, esto se traduce en oportunidades directas para sectores clave. El Rol Estratégico de la Industria Metalmecánica: La fabricación de estructuras metálicas, tanques, piezas de maquinaria, componentes para cintas transportadoras y repuestos específicos es una demanda constante en la minería. La experiencia y capacidad del polo metalmecánico regional, que ya ha demostrado su potencial como proveedor de la industria del Oil & Gas en Vaca Muerta, es directamente transferible y altamente demandada.

La fabricación de estructuras metálicas, tanques, piezas de maquinaria, componentes para cintas transportadoras y repuestos específicos es una demanda constante en la minería. La experiencia y capacidad del polo metalmecánico regional, que ya ha demostrado su potencial como proveedor de la industria del Oil & Gas en Vaca Muerta, es directamente transferible y altamente demandada. Logística y Servicios, el Eje Rosario: La ubicación geográfica de Rosario como nodo portuario y centro de distribución nacional es un activo fundamental. La región puede posicionarse como el hub logístico para la importación de equipos de gran porte destinados a los proyectos, así como para la provisión de insumos y el transporte de personal calificado hacia la cordillera.

La ubicación geográfica de Rosario como nodo portuario y centro de distribución nacional es un activo fundamental. La región puede posicionarse como el hub logístico para la importación de equipos de gran porte destinados a los proyectos, así como para la provisión de insumos y el transporte de personal calificado hacia la cordillera. Servicios de Alto Valor Agregado: Más allá de los "fierros", los megaproyectos mineros requieren una amplia gama de servicios profesionales: ingeniería de detalle, consultoría ambiental, desarrollo de software para la gestión de operaciones, soluciones de telecomunicaciones para zonas remotas y capacitación en seguridad e higiene. Profesionales y empresas de la región están en inmejorables condiciones para competir en estas licitaciones.

En definitiva, la inversión de Glencore, apalancada por el RIGI, no debe ser vista como un evento lejano. Es el puntapié inicial de una nueva dinámica económica en el país, donde la capacidad industrial y el conocimiento técnico de regiones como la nuestra jugarán un papel protagónico, siempre y cuando sus actores decidan, estratégicamente, ser parte del juego.