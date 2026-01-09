A pesar de las resistencias, la UE aprobó el acuerdo con el Mercosur: ¿qué implica y qué falta?

Después de más de dos décadas de negociaciones, la Unión Europea (UE) está cerca de autorizar políticamente la firma del acuerdo comercial con el Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, en lo que sería uno de los pactos comerciales más importantes del bloque europeo.

Este paso se da con la aprobación esperada de al menos 15 de los 27 países de la UE que representen el 65% de la población total, según señalan fuentes diplomáticas europeas. Si se logra, permitirá que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el tratado con los representantes del Mercosur, aunque luego deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.

Implicancias económicas

El acuerdo, promovido como una oportunidad para abrir mercados y equilibrar relaciones comerciales, elimina unos 4.000 millones de euros en aranceles sobre bienes entre las partes.

Las exportaciones entre la UE y los países del Mercosur sumaron alrededor de 111.000 millones de euros en 2024, con la UE exportando principalmente maquinaria, productos químicos y equipos de transporte, mientras que el Mercosur se concentra en productos agrícolas y materias primas.

Resistencias internas y protestas

No obstante, el acuerdo enfrenta resistencias significativas dentro del bloque comunitario:

* Francia —el principal productor agrícola de la UE— anunció que votará en contra de la firma, argumentando que aumentaría las importaciones de productos alimenticios de bajo costo como carne vacuna, aves y azúcar, perjudicando a sus productores domésticos.

* Agricultores europeos, especialmente en Francia, organizaron protestas con bloqueos de carreteras y uso de tractores como símbolo de su rechazo, expresando una fuerte preocupación por sus ingresos y futuro económico.

* Países como Polonia e Irlanda también han expresado dudas o rechazo similar, aunque Alemania y España respaldan el tratado por sus potenciales beneficios comerciales.

Puntos clave del acuerdo

Aunque el pacto aún debe superar la votación del Parlamento Europeo y recibir el visto bueno final de los Estados miembro, estos son algunos elementos relevantes:

* Mayor liberalización comercial: Eliminación gradual de aranceles para la mayoría de bienes entre ambas regiones.

* Acceso a mercados: Mercosur obtendría cuotas preferenciales para productos como carnes, arroz y miel, aunque con límites específicos.

* Salvaguardias y controles: El pacto incluye mecanismos para suspenders reducciones arancelarias si las importaciones ponen en riesgo industrias sensibles dentro de la UE.

* Sostenibilidad: Productos importados deberán cumplir criterios de deforestación cero, según lo estipulado por reglas comunitarias actuales.

Conclusiones

Este viernes es un día clave para definir si la UE dará luz verde a la firma del acuerdo con el Mercosur, aunque la batalla política continúa y el proceso todavía puede enfrentar obstáculos dentro del Consejo Europeo y el Parlamento. El resultado tendrá impacto directo en el comercio bilateral y podría reconfigurar rutas de exportación e integración económica entre Europa y Sudamérica.