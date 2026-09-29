Alquileres en Rosario, bajo la lupa: precios, aumentos y cuánto pesa sobre los ingresos

Resumen Ejecutivo El mercado de alquileres en Rosario registró en septiembre valores medios de $380.000 para monoambientes, $520.000 para dos ambientes y $650.000 para tres ambientes, según el CESO .

registró en septiembre valores medios de para monoambientes, para dos ambientes y para tres ambientes, según el . La oferta de departamentos en la ciudad aumentó un 42% interanual , aunque la demanda se encuentra fuertemente condicionada por la pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

, aunque la demanda se encuentra fuertemente condicionada por la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. El alquiler de un monoambiente medio absorbe el 76,2% de una jubilación y el 99% del Salario Mínimo, a lo que se suma un 17,3% promedio en expensas.

El mercado de alquileres de Rosario atraviesa un escenario marcado por el aumento de los precios y una mayor cantidad de departamentos disponibles. De acuerdo con el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en septiembre los valores de oferta registraron incrementos interanuales en los tres segmentos analizados.

La mediana del alquiler de un departamento monoambiente se ubicó en $380.000, mientras que un departamento de dos ambientes alcanzó los $520.000. En el caso de las unidades de tres ambientes, el valor medio llegó a $650.000.

En términos interanuales, los aumentos fueron del 26,7% para los monoambientes, 33,3% para los dos ambientes y 18,2% para los tres ambientes.

La evolución muestra que el incremento no fue homogéneo entre los distintos tipos de propiedades. Los departamentos de dos ambientes fueron los que registraron el mayor aumento porcentual durante el período.

La oferta de departamentos aumentó 42% en un año

Uno de los datos que sobresale del relevamiento es el crecimiento de la cantidad de propiedades publicadas para alquiler.

Según el CESO, la oferta de departamentos aumentó 42% respecto de septiembre de 2025. El dato se produce en un contexto en el que los hogares enfrentan mayores gastos vinculados con la vivienda y una pérdida de capacidad de compra.

El incremento de la oferta convive, de este modo, con una mayor dificultad de las familias para afrontar los valores solicitados por los propietarios.

Más departamentos disponibles, pero una demanda condicionada

El crecimiento de las publicaciones no implica necesariamente que el acceso al alquiler se haya vuelto más sencillo para los hogares. El informe señala que las familias encuentran crecientes dificultades para convalidar los aumentos de los alquileres, una situación que condiciona la dinámica del mercado.

En otras palabras, hay más propiedades ofrecidas, pero también una mayor presión sobre los ingresos de quienes necesitan alquilar.

Jubilados: números adversos

La relación entre alquiler e ingresos permite dimensionar el impacto del costo de la vivienda.

El informe del CESO toma como referencia un ingreso de $498.633 para jubilados y señala que el alquiler de un monoambiente medio, de $380.000, representa el 76,2% de ese ingreso.

Ese cálculo, además, no contempla expensas ni otros gastos asociados a la vivienda.

La situación deja un margen reducido para cubrir alimentación, medicamentos, transporte y el resto de los gastos cotidianos una vez afrontado el alquiler.

El Salario Mínimo apenas alcanza para pagar un monoambiente

La relación también resulta significativa al comparar los alquileres con el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $383.800.

Con ese ingreso, el alquiler de un monoambiente medio de $380.000 prácticamente absorbe la totalidad del salario: representa alrededor del 99% del ingreso mensual.

Y nuevamente, el cálculo se realiza sin incorporar expensas, impuestos ni servicios.

Las expensas agregan otro 17,3% al costo de la vivienda

El precio publicado de un departamento no representa el costo total que debe afrontar un inquilino.

Según el relevamiento, las expensas alcanzan en promedio el 17,3% del valor del alquiler. A esto pueden sumarse servicios, impuestos y otros gastos vinculados con la vivienda.

Por eso, el desembolso efectivo mensual para acceder a un departamento resulta considerablemente superior al precio de alquiler utilizado como referencia.

Alquileres: el ICL también muestra una fuerte suba interanual

Otro indicador incluido en el análisis es el Índice para Contratos de Locación (ICL), publicado por el Banco Central de la República Argentina.

Al primer día hábil de septiembre, el índice registraba un incremento interanual del 31,7%.

La comparación permite observar la evolución de los contratos de alquiler bajo el mecanismo de actualización correspondiente, aunque los precios de oferta relevados por el CESO muestran comportamientos diferentes según el tipo de departamento.

Más oferta y menor capacidad para absorber aumentos

Los datos de septiembre dibujan un mercado de alquileres atravesado por dos movimientos simultáneos: creció la cantidad de departamentos disponibles, pero los ingresos de los hogares enfrentan dificultades para acompañar el costo de la vivienda.

Con alquileres medianos de $380.000 para un monoambiente, $520.000 para un dos ambientes y $650.000 para un tres ambientes, el acceso a una vivienda en alquiler continúa representando una parte significativa de los ingresos familiares.

El aumento del 42% en la oferta será, así, uno de los datos a seguir en los próximos meses para determinar cómo evoluciona la relación entre propietarios, inquilinos, precios y capacidad de pago.