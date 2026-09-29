Caputo desafió al mercado y defendió el modelo: inflación, dólares y una advertencia

Resumen Ejecutivo El ministro Luis Caputo defendió el programa económico en el CFO Summit, destacando la proyección de cuatro años con equilibrio financiero y superávit del 0,2% del PBI .

defendió el programa económico en el CFO Summit, destacando la proyección de cuatro años con y superávit del . El Banco Central acumula compras de reservas por USD 4.350 millones en el año y el Gobierno aprobó proyectos por USD 50.000 millones bajo el régimen RIGI .

acumula compras de reservas por en el año y el Gobierno aprobó proyectos por bajo el régimen . Economía proyecta elevar las exportaciones a USD 180.000 millones en 2031 e informó reducciones de deuda por USD 11.000 millones y un crecimiento del crédito privado del 147%.

Luis Caputo salió este martes a defender con números el rumbo económico del Gobierno y eligió un escenario especialmente sensible para hacerlo: el CFO Summit organizado por El Cronista. Frente a ejecutivos y referentes del sector financiero, el ministro sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de transformación estructural y contrastó los resultados actuales con los de las últimas administraciones.

El mensaje político y económico fue directo. “Si realmente quieren hacer creer que con estos datos la gente va a querer volver al pasado, permítanme disentir”, afirmó Caputo al cerrar su exposición.

Inflación: del shock diario a una dinámica mensual

Uno de los principales argumentos del ministro fue la desaceleración de la inflación.

Caputo sostuvo que la Argentina pasó de registrar una inflación del 1,5% diario a niveles similares, pero medidos mensualmente. Según planteó, la convergencia hacia los niveles internacionales todavía llevará tiempo, aunque aseguró que el Gobierno mantiene el objetivo de continuar reduciendo la inflación.

La defensa del programa se apoyó además en el equilibrio fiscal. Caputo afirmó que el Gobierno proyecta completar cuatro años de equilibrio financiero, en contraste con los déficits registrados durante buena parte de las administraciones anteriores.

Dólares y reservas: la otra batalla que mira el mercado

El frente cambiario ocupó otro lugar central en la presentación.

Caputo destacó que el Banco Central ya acumula USD 4.350 millones de compras de reservas en el año y sostuvo que, de mantenerse la tendencia, el resultado podría acercarse a los USD 20.000 millones mencionados por el presidente Javier Milei.

Al mismo tiempo, el ministro aseguró que la dolarización de las carteras se redujo después de las elecciones de 2025 y destacó el crecimiento de los depósitos y préstamos denominados en dólares.

Sin embargo, dejó una señal relevante para los mercados: aunque el Gobierno no espera un escenario de fuerte volatilidad cambiaria durante 2027, aseguró que se prepara para esa posibilidad. Para eso mencionó los acuerdos de swap, las herramientas disponibles en el mercado de futuros y otros instrumentos de cobertura.

Exportaciones: el Gobierno apuesta a un salto

El otro gran argumento de Caputo fue el ingreso futuro de divisas.

Según el ministro, actualmente las exportaciones argentinas rondan los USD 100.000 millones y el Gobierno proyecta alcanzar aproximadamente USD 180.000 millones en 2031.

La apuesta, explicó, no se limita al complejo agroexportador. Incluye manufacturas industriales y agropecuarias, energía y minería.

En ese escenario aparece el RIGI como una de las principales herramientas de inversión. Caputo afirmó que ya fueron aprobados proyectos por unos USD 50.000 millones, mientras que existen iniciativas adicionales por alrededor de USD 150.000 millones a la espera de aprobación.

El contrapunto con las gestiones anteriores

La parte más política de la exposición llegó cuando Caputo comparó distintos indicadores de las últimas administraciones.

El ministro cuestionó especialmente la evolución de la inflación, la deuda, las reservas, el crédito y la pobreza durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

En paralelo, presentó los números de la gestión de Javier Milei: afirmó que el superávit financiero alcanza el 0,2% del PBI, que la deuda consolidada se redujo en USD 11.000 millones, que las exportaciones aumentaron 55% y que el crédito privado creció 147%. También sostuvo que la inflación se redujo 84% y que la economía acumuló un crecimiento del 16,4%.

Se trata de cifras y comparaciones presentadas por el propio Ministerio de Economía durante el discurso; su interpretación política y económica forma parte de la defensa que el Gobierno realiza de su programa.

La apuesta que queda para 2027

Más allá del cruce político, el mensaje de Caputo dejó planteado el principal desafío económico hacia adelante: convertir la estabilización macroeconómica en crecimiento sostenido y mayor ingreso de dólares.

El Gobierno apuesta a que la energía, la minería, el agro y las inversiones vinculadas al RIGI permitan ampliar las exportaciones y generar un flujo creciente de divisas.

La discusión que se abre ahora para el mercado pasa por determinar si esos dólares, junto con la disciplina fiscal y la desinflación, alcanzarán para sostener el esquema económico frente a eventuales episodios de volatilidad.

Por ahora, Caputo eligió cerrar la discusión con una frase política que funciona también como definición económica: el Gobierno considera que los resultados obtenidos son suficientes para sostener que el país atraviesa un cambio de régimen y que la principal apuesta oficial es profundizarlo.