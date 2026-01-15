Arancel "cero": ¿cuánto pueden costar ahora los iPhone y smartphones de alta gama?

Este jueves 15 de enero entró en vigencia la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares en Argentina, completando el proceso iniciado el año pasado con la reducción gradual del tributo aduanero sobre estos dispositivos electrónicos. La medida, establecida en el Decreto 333/2025, implica que los equipos importados ahora ingresan con un arancel del 0%, tras haber pasado del 16% al 8% en 2025.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional con el objetivo declarado de aumentar la competencia en el mercado tecnológico y abaratar precios, también fue acompañada por una reducción de otros gravámenes, como el impuesto interno que pagan los celulares importados.

En este contexto, los valores de los dispositivos de gama alta, tradicionalmente muy superiores en Argentina respecto de mercados vecinos, están recalculándose en comercios y tiendas oficiales.

Un iPhone 17 Pro Max con capacidad de 256 GB que antes de la medida se ofrecía cerca de $2.999.990, ahora podría costar alrededor de $2.281.361 con el arancel cero aplicado, reduciendo fuertemente la brecha de precios. Aun así, seguirá siendo más caro que en mercados como Chile, aunque la diferencia dejaría de ser el doble para ubicarse alrededor del 20–25%.

Modelos de otras marcas como el Samsung Galaxy S25 Ultra también ajustan su precio: de un valor cercano a $3.399.999, con la eliminación del arancel pueden pasar a rondar los $2.809.916, según cálculos de comerciantes.

El impacto de esta medida en los precios finales del mercado dependerá de varios factores, entre ellos cómo las cadenas de retail y distribuidores trasladen efectivamente la reducción de costos a los consumidores y la disponibilidad de nuevos stocks importados sin aranceles. Sectores privados estiman que la baja de precios se hará más visible cuando ingrese al país el stock que ya no paga derechos de importación, probablemente en febrero o marzo de 2026.

Pese a la eliminación del arancel aduanero, los teléfonos seguirán enfrentando otros tributos internos (como el IVA y el impuesto interno), por lo que Argentina podría seguir manteniendo precios superiores a los de Estados Unidos o países de la región, aunque con una tendencia al achicamiento de la brecha.